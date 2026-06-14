Не курорт, а оазис для россиян: почему в Турции нет комаров - дело не только в обработках

Туристы, которые хоть раз бывали в Турции летом, отмечали интересную особенность - отсутствие комаров. Из-за этого отдых становится особенно комфортным, ведь даже в позднее время суток не придется отмахиваться от кровососущих насекомых. С чем связано отсутствие комаров в Турции?
Обработки территории отелей
Владельцы отелей перед курортным сезоном обязательно проводят масштабную обработку территории от комаров и других насекомых. Также инсектициды распыляются в популярных туристических локациях, где много достопримечательностей. Власти делают все для комфорта отдыхающих.
Климат
Некоторые курорты Турции находятся в зоне сухого и жаркого климата, поэтому комаров там не встретить даже без обработок. Для насекомых такая среда совершенно не подходит - им нужен влажный воздух, наличие стоячей воды.
Морская вода
Комары не могут размножаться в соленой воде, поэтому моря для них не подходят. Это сильно сужает ареал обитания насекомых, сообщает портал TravelAsk.
При этом не стоит утверждать, что комаров в Турции нет. Они встречаются, но лишь в определенных местах. Насекомых здесь не бывает много, из-за чего они не мешают даже на тех участках страны, где не было обработок.
Опыт автора
“Когда я впервые посетила Анталью, то сразу заметила отсутствие комаров. Думала, что показалось, но нет. Позже спросила гида и узнала, что местный климат для этих насекомых совсем не подходит”, - рассказала Полина Аксенова.
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