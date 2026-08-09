Пара капель 1 аптечного средства — и гортензия разрастется большими кустами до самой осени

Новости по теме

Чем подкормить гортензию во время цветения: 10 г в воду — и крупные бутоны до холодов

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Розам в мае - необходимо: всего 2 подкормки - и цветение не унять, каждый бутон размером с кулак

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Весной антуриуму важнее не вода, а правильная подкормка: 5 г – и алые бутоны полезут один за другим – мощное цветение 10 из 10

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Не отходы, а стимуляторы цветения: спатифиллум выдает бутон за бутоном – за белыми парусами зелени не видно

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Заварили чай – и под корень: после такой подкормки герань не унять – "штампует" бутон за бутоном как передовик производства

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