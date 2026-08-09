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Пара капель 1 аптечного средства — и гортензия разрастется большими кустами до самой осени

Опубликовано: 9 августа 2026 15:13
 Проверено редакцией
Пара капель 1 аптечного средства — и гортензия разрастется большими кустами до самой осени
Пара капель 1 аптечного средства — и гортензия разрастется большими кустами до самой осени
Legion-Media
Гортензия будет цвести до осени, если в августе полить её слабым раствором марганцовки. Простое аптечное средство укрепляет побеги и делает соцветия крупнее.

Гортензия — одно из тех растений, которые способны преобразить сад до неузнаваемости. Её крупные шапки соцветий, переливающиеся от нежно-розового до насыщенно-синего, служат главным акцентом в ландшафтном дизайне. Однако чтобы кусты радовали глаз до самой осени, им требуется правильный уход. Опытные садоводы знают: простое аптечное средство — марганцовка — помогает укрепить растение и продлить цветение, пишет ИА Nakhodka.Media.

Почему гортензии нужна марганцовка

Перманганат калия — доступный антисептик, который не только обеззараживает почву, но и служит микроудобрением. Марганец участвует в фотосинтезе и укрепляет ткани растения, делая побеги более прочными, а соцветия — крупными и яркими. Слабый раствор марганцовки защищает корневую систему от гнили и стимулирует образование новых бутонов, что особенно важно в конце лета, когда гортензия готовится к осеннему периоду.

Как приготовить и применять раствор

Пошаговые действия:

  1. Для подкормки несколько кристаллов марганцовки растворяют в 10 литрах воды до получения бледно-розового оттенка. Важно не переборщить с концентрацией: слишком насыщенный раствор может обжечь корни.
  2. Полученной жидкостью поливают куст под корень, стараясь не попадать на листья.
  3. Процедуру проводят трижды за сезон: весной после появления почек, в середине лета и в августе, чтобы поддержать растение перед осенью.

Личный опыт автора

Я не могла понять, почему моя гортензия даёт мелкие соцветия, хотя место выбрано правильное и полив регулярный. Знакомая посоветовала марганцовку — сказала, что это старая уловка садоводов. Я скептически отнеслась, но решила попробовать. Уже через две недели кусты стали крепче, а бутонов появилось заметно больше. Сейчас не пропускаю августовскую подкормку — она действительно даёт результат.

Вывод

Августовская подкормка гортензии марганцовкой укрепляет растение, стимулирует образование бутонов и продлевает цветение до глубокой осени. Простой и доступный метод помогает поддерживать здоровье куста без использования дорогой химии.

Ранее мы рассказывали о мощной средстве для цветения пеларгонии.

Автор:
Евгения Сухова
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