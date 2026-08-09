Привет из Белоруссии: теплый «хвост» антициклона превратит понедельник в Петербурге в летний курорт

Завтра столбики термометра покажут комфортные плюс 25.

В Петербурге сейчас правит антициклон. Его центр находится над Беларусью, но теплый «хвост» дотянулся и до нас.

Благодаря ему в городе установилась приятная переменная облачность, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Будет ли дождь?

Если вы планируете гулять по Невского или сидеть на террасе — зонт можно оставить дома. В самом Петербурге осадков не ждут.

А вот тем, кто собрался на дачу или в лес в Ленинградскую область, стоит быть аккуратнее: там местами могут пройти короткие грибные дожди.

Температура и комфорт

Сегодня в городе идеальные +21…+23°. В области местами до +25°. Ветер дует с запада, он умеренный — около 5-10 метров в секунду.

Это приятный освежающий бриз, а не пронизывающий холод. Атмосферное давление замерло на отметке 761 мм рт. ст.

Что ждет нас в понедельник?

Рабочая неделя начнется с отличных новостей. В понедельник станет еще теплее. Ночью будет около +15°, а днем воздух прогреется до +25°.

Никаких дождей, только солнце и лето, которое решило немного задержаться в северной столице.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие сюрпризы готовит погода Петербургу.