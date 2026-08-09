Привет из Белоруссии: теплый «хвост» антициклона превратит понедельник в Петербурге в летний курорт

В Петербурге сейчас правит антициклон. Его центр находится над Беларусью, но теплый «хвост» дотянулся и до нас.
Благодаря ему в городе установилась приятная переменная облачность, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Будет ли дождь?
Если вы планируете гулять по Невского или сидеть на террасе — зонт можно оставить дома. В самом Петербурге осадков не ждут.
А вот тем, кто собрался на дачу или в лес в Ленинградскую область, стоит быть аккуратнее: там местами могут пройти короткие грибные дожди.
Температура и комфорт
Сегодня в городе идеальные +21…+23°. В области местами до +25°. Ветер дует с запада, он умеренный — около 5-10 метров в секунду.
Это приятный освежающий бриз, а не пронизывающий холод. Атмосферное давление замерло на отметке 761 мм рт. ст.
Что ждет нас в понедельник?
Рабочая неделя начнется с отличных новостей. В понедельник станет еще теплее. Ночью будет около +15°, а днем воздух прогреется до +25°.
Никаких дождей, только солнце и лето, которое решило немного задержаться в северной столице.
Ранее «Городовой» рассказывал, какие сюрпризы готовит погода Петербургу.