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Грозы при +27° и падающее давление: синоптики рассказали, какие сюрпризы готовит погода Петербургу

Опубликовано: 6 августа 2026 08:47
 Проверено редакцией
Грозы при +27° и падающее давление: синоптики рассказали, какие сюрпризы готовит погода Петербургу
Грозы при +27° и падающее давление: синоптики рассказали, какие сюрпризы готовит погода Петербургу
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU
В Северной столице дожди и тепло.

В Петербург окутало тепло, но вместе с ним причуды скандинавского циклона. Сегодня город оказался в так называемом «теплом секторе». Это значит, что будет жарко, влажно и немного капризно.

Жара с привкусом дождя

Сегодня в Северной столице настоящий летний зной. Воздух прогреется до +25…+27°, а в Ленинградской области местами будет еще жарче — до +28°, рассказал в своем канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Но не спешите оставлять зонты дома. Небо будет то проясняться, то затягиваться тучами. Ожидаются короткие, но бодрые дожди, а в некоторых районах могут прогреметь грозы.

При грозе ветер станет порывистым, так что парковаться под старыми деревьями сегодня не стоит.

Планы на пятницу

Завтра, в пятницу, жара пойдет на спад. Станет чуть прохладнее и комфортнее для прогулок:

  • Ночью будет очень тепло: +16…+18°.
  • Днем столбики термометров поднимутся до +21…+23°.
  • Местами снова пройдут небольшие дожди, но в целом погода останется приятной.

Короткий совет: одевайтесь полегче, берите с собой воду и не забывайте зонт. Сегодня идеальный день, чтобы поймать лето за хвост!

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург ждет пиковый зной и понижение температуры к выходным.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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