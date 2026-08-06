Грозы при +27° и падающее давление: синоптики рассказали, какие сюрпризы готовит погода Петербургу

В Петербург окутало тепло, но вместе с ним причуды скандинавского циклона. Сегодня город оказался в так называемом «теплом секторе». Это значит, что будет жарко, влажно и немного капризно.
Жара с привкусом дождя
Сегодня в Северной столице настоящий летний зной. Воздух прогреется до +25…+27°, а в Ленинградской области местами будет еще жарче — до +28°, рассказал в своем канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Но не спешите оставлять зонты дома. Небо будет то проясняться, то затягиваться тучами. Ожидаются короткие, но бодрые дожди, а в некоторых районах могут прогреметь грозы.
При грозе ветер станет порывистым, так что парковаться под старыми деревьями сегодня не стоит.
Планы на пятницу
Завтра, в пятницу, жара пойдет на спад. Станет чуть прохладнее и комфортнее для прогулок:
- Ночью будет очень тепло: +16…+18°.
- Днем столбики термометров поднимутся до +21…+23°.
- Местами снова пройдут небольшие дожди, но в целом погода останется приятной.
Короткий совет: одевайтесь полегче, берите с собой воду и не забывайте зонт. Сегодня идеальный день, чтобы поймать лето за хвост!
Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург ждет пиковый зной и понижение температуры к выходным.