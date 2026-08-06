Самая необычная окрошка: этот ингредиент вы никогда бы не догадались добавить, но именно он делает блюдо незабываемым

Новости по теме

Пирог без теста и духовки — картофель, творог и яйца, а вкус как у королевского блюда

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Не квас и не кефир: 3 неожиданные заправки для окрошки — в сто раз вкуснее надоевшей классики

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Вместо огурцов выращиваю бораго – добавляю и в салаты, и в окрошку: отпугивает вредителей и кормит всю семью

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2 пачки творога и 3 яйца – и через 10 минут вкусный завтрак готов: домашние сметают его за 1 минуту – не сырники и не запеканка

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1 стакан овсянки и 2 яйца – и через 15 минут вкусный завтрак готов: домашние сметают его за 1 минуту

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