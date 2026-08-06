Самая необычная окрошка: этот ингредиент вы никогда бы не догадались добавить, но именно он делает блюдо незабываемым

Окрошка – традиционное блюдо русской кухни, особенно популярное в летний период благодаря своим освежающим свойствам и холодной подаче. Сегодня мы рады представить вашему вниманию оригинальный рецепт этого блюда.
Ингредиенты
- Картофель — 3 шт.;
- Яйца куриные — 4 шт.;
- Огурцы свежие — 3 шт.;
- Редис — 5 шт.;
- Килька в томатном соусе — 1 банка;
- Квас несладкий — 1 л;
- Сметана — по вкусу;
- Укроп свежий — 30 гр.;
- Лук зеленый — 30 гр.;
- Сок лимонный — 0,5 ч. ложки;
- Горчица — 1 ч. ложка;
- Соль — по вкусу.
Процесс приготовления:
Предварительно отварите картофель и яйца, затем охладите их и нарежьте кубиками.
Редис тщательно промойте и нарежьте кружочками, огурцы — кубиками, а зелень мелко нашинкуйте.
Соедините все подготовленные ингредиенты, добавьте лимонный сок, горчицу и соль, после чего залейте квасом.
При подаче в каждую порцию окрошки добавьте ложку кильки и заправьте сметаной.
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