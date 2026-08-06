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Самая необычная окрошка: этот ингредиент вы никогда бы не догадались добавить, но именно он делает блюдо незабываемым

Опубликовано: 6 августа 2026 06:07
 Проверено редакцией
Самая необычная окрошка: этот ингредиент вы никогда бы не догадались добавить, но именно он делает блюдо незабываемым
Самая необычная окрошка: этот ингредиент вы никогда бы не догадались добавить, но именно он делает блюдо незабываемым
Городовой ру
Привычное блюдо заиграет новыми красками

Окрошка – традиционное блюдо русской кухни, особенно популярное в летний период благодаря своим освежающим свойствам и холодной подаче. Сегодня мы рады представить вашему вниманию оригинальный рецепт этого блюда.

Ингредиенты

  • Картофель — 3 шт.;
  • Яйца куриные — 4 шт.;
  • Огурцы свежие — 3 шт.;
  • Редис — 5 шт.;
  • Килька в томатном соусе — 1 банка;
  • Квас несладкий — 1 л;
  • Сметана — по вкусу;
  • Укроп свежий — 30 гр.;
  • Лук зеленый — 30 гр.;
  • Сок лимонный — 0,5 ч. ложки;
  • Горчица — 1 ч. ложка;
  • Соль — по вкусу.

Процесс приготовления:

Предварительно отварите картофель и яйца, затем охладите их и нарежьте кубиками.

Редис тщательно промойте и нарежьте кружочками, огурцы — кубиками, а зелень мелко нашинкуйте.

Соедините все подготовленные ингредиенты, добавьте лимонный сок, горчицу и соль, после чего залейте квасом.

При подаче в каждую порцию окрошки добавьте ложку кильки и заправьте сметаной.

Ранее мы рассказали, как приготовить котлеты по-еврейски.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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