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Котлеты по-еврейски: привычное блюдо в новом исполнении – у плиты гарцевать не придется

Опубликовано: 5 августа 2026 06:07
 Проверено редакцией
Котлеты по-еврейски: привычное блюдо в новом исполнении – у плиты гарцевать не придется
Котлеты по-еврейски: привычное блюдо в новом исполнении – у плиты гарцевать не придется
Городовой ру
Национальный рецепт котлет

Котлеты – это универсальное блюдо, характеризующееся простотой приготовления. Рецепты его широко представлены в мировых кулинарных традициях. Рекомендуем обратить внимание на нежные и аппетитные еврейские котлеты из куриного филе. Процесс их приготовления не требует усилий.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 350 гр;
  • яйца — 4 шт;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — 50 мл.

Процесс приготовления

Измельчите мясо с помощью мясорубки. Отделите желтки от белков и добавьте их к фаршу, затем приправьте солью и перцем по вкусу. Тщательно перемешайте все компоненты.

В отдельной емкости взбейте белки с щепоткой соли до образования плотной пены, после чего постепенно введите их в фарш.

Разогрейте сковороду и добавьте масло. С помощью ложки сформируйте котлеты из фарша и выложите их на сковороду. Обжаривайте с обеих сторон до образования золотистой корочки.

Ранее мы рассказали, как приготовить сырники по-полоцки.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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