Котлеты по-еврейски: привычное блюдо в новом исполнении – у плиты гарцевать не придется

Котлеты – это универсальное блюдо, характеризующееся простотой приготовления. Рецепты его широко представлены в мировых кулинарных традициях. Рекомендуем обратить внимание на нежные и аппетитные еврейские котлеты из куриного филе. Процесс их приготовления не требует усилий.
Ингредиенты:
- куриное филе — 350 гр;
- яйца — 4 шт;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — 50 мл.
Процесс приготовления
Измельчите мясо с помощью мясорубки. Отделите желтки от белков и добавьте их к фаршу, затем приправьте солью и перцем по вкусу. Тщательно перемешайте все компоненты.
В отдельной емкости взбейте белки с щепоткой соли до образования плотной пены, после чего постепенно введите их в фарш.
Разогрейте сковороду и добавьте масло. С помощью ложки сформируйте котлеты из фарша и выложите их на сковороду. Обжаривайте с обеих сторон до образования золотистой корочки.
Ранее мы рассказали, как приготовить сырники по-полоцки.