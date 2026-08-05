Добавляем в тесто — и пельмени остаются целыми даже после долгой варки: не ингредиент, а палочка-выручалочка

Каждая хозяйка знает, что качественное тесто — основа вкусного блюда. От его пластичности зависит, насколько легко будет лепить изделия и не разварятся ли они при варке. Существует проверенный способ сделать массу тонкой, послушной и при этом прочной. Добавление крахмала в рецепт решает эти задачи без лишних усилий.
Почему стоит добавить крахмал
Традиционное тесто на воде и яйцах часто рвется или становится резиновым. Крахмал делает структуру нежной, но плотной одновременно. Пельмешки не развариваются, сохраняют форму и не теряют начинку. Подходит любой вид крахмала — картофельный или кукурузный.
Что понадобится для замеса
Подготовьте ингредиенты заранее:
- Мука пшеничная — 3 полных стакана;
- Крахмал (любой) — половина стакана;
- Вода горячая — 350 м;
- Соль — щепотка;
- Яйцо куриное — 1 штука.
Как правильно замесить тесто
Смешайте сухие компоненты — муку, крахмал и соль. Отдельно взбейте яйцо, затем соедините с сухой смесью.
Влейте горячую воду тонкой струей, постоянно помешивая ложкой. Когда масса соберется в ком, выложите на стол и месите руками до полной гладкости и однородности.
Обязательно накройте готовый шар пищевой пленкой и оставьте отдыхать на 20–30 минут. За это время клейковина набухнет, и тесто станет максимально податливым.
Вывод
Добавление крахмала превращает обычное тесто в эластичное и легкое в работе. Оно тонко раскатывается, не рвется, не прилипает к рукам и сохраняет целостность при варке. Попробуйте этот рецепт, и вы забудете о проблемах с раскаткой и развариванием.
Ранее "Городовой" рассказывал, как быстро сварить свеклу.