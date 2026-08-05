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Добавляем в тесто — и пельмени остаются целыми даже после долгой варки: не ингредиент, а палочка-выручалочка

Опубликовано: 5 августа 2026 03:45
 Проверено редакцией
Добавляем в тесто — и пельмени остаются целыми даже после долгой варки: не ингредиент, а палочка-выручалочка
Добавляем в тесто — и пельмени остаются целыми даже после долгой варки: не ингредиент, а палочка-выручалочка
Городовой ру
Как правильно сделать тесто для пельменей

Каждая хозяйка знает, что качественное тесто — основа вкусного блюда. От его пластичности зависит, насколько легко будет лепить изделия и не разварятся ли они при варке. Существует проверенный способ сделать массу тонкой, послушной и при этом прочной. Добавление крахмала в рецепт решает эти задачи без лишних усилий.

Почему стоит добавить крахмал

Традиционное тесто на воде и яйцах часто рвется или становится резиновым. Крахмал делает структуру нежной, но плотной одновременно. Пельмешки не развариваются, сохраняют форму и не теряют начинку. Подходит любой вид крахмала — картофельный или кукурузный.

Что понадобится для замеса

Подготовьте ингредиенты заранее:

  • Мука пшеничная — 3 полных стакана;
  • Крахмал (любой) — половина стакана;
  • Вода горячая — 350 м;
  • Соль — щепотка;
  • Яйцо куриное — 1 штука.

Как правильно замесить тесто

Смешайте сухие компоненты — муку, крахмал и соль. Отдельно взбейте яйцо, затем соедините с сухой смесью.

Влейте горячую воду тонкой струей, постоянно помешивая ложкой. Когда масса соберется в ком, выложите на стол и месите руками до полной гладкости и однородности.

Обязательно накройте готовый шар пищевой пленкой и оставьте отдыхать на 20–30 минут. За это время клейковина набухнет, и тесто станет максимально податливым.

Вывод

Добавление крахмала превращает обычное тесто в эластичное и легкое в работе. Оно тонко раскатывается, не рвется, не прилипает к рукам и сохраняет целостность при варке. Попробуйте этот рецепт, и вы забудете о проблемах с раскаткой и развариванием.

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Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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