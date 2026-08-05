Намазываю бисквит повидлом и сворачиваю - получается вкуснейший рулет: идеален для чаепития

Из минимального количества ингредиентов можно сделать вкусный бисквитный рулет. Выпечка отлично подходит для чаепития, при этом готовится очень просто. Портал “Городовой” советует воспользоваться рецептом с сайта “Аймкук”.
Ингредиенты:
- мука - 150 г;
- сахар - 250 г;
- куриные яйца - 4 штуки;
- повидло - 1 стакан;
- сливочное масло - 1 чайная ложка.
Приготовление:
Отделить белки от желтков. Белки взбить с половиной сахара до устойчивых пиков. Отдельно смешать желтки с остальным сахаром. Соединить ингредиенты, добавить муку. Перемешивать тесто следует аккуратно, так как важно сохранить пышность теста.
Подготовить противень, выложить на него пергамент, смазать сливочным маслом. Переложить тесто, разровнять его. Отправить противень в прогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
Приготовленный корж смазать повидлом, сразу начать сворачивать его в рулет. Дать ему остыть, только после чего нарезать.
Личный опыт
Помимо повидла я также добавляю взбитые сливки. От этого рулет становится еще вкуснее.
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