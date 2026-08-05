Народные приметы на 5 августа: что запрещено в день святого воина Фёдора

Традиции и строгие запреты этого дня.

5 августа в народе называли Бессонником, Калинниками-Малинниками. В этот день крестьяне вставали затемно, чтобы успеть собрать ягоды и завершить полевые работы до наступления холодов. Православная церковь в эту дату чтит память адмирала Феодора Ушакова — человека, который прославился не только военными победами, но и глубокой верой, милосердием и отказом от мирской славы после завершения службы, пишет "Аргументы и Факты".

Феодор Ушаков: от побед до молитвы

Он родился в Ярославской губернии в дворянской семье и с юности готовился к морской службе. Война с Турцией принесла ему славу непобедимого флотоводца: он выиграл несколько решающих сражений, взял неприступную крепость Корфу и создал первое греческое государство нового времени. Но после отставки он ушёл от дел, поселился у монастыря и до конца жизни помогал нуждающимся. В 2001 году его причислили к лику святых.

Традиции и смысл дня

День называли Бессонником — потому что в разгар летней страды спать было некогда. Люди работали с рассвета до обеда, стараясь не упустить время. Вторая часть названия — Калинники-Малинники — связана с началом сбора ягод: калины для лечебных настоев и малины для варенья и пирогов. Считали, что пироги с малиной приносят достаток и любовь.

Чего избегали в этот день

Нельзя было лениться — безделье сулило неудачи.

Не рекомендовалось отказывать в помощи и проявлять жадность, особенно если просили еду или урожай.

Не ссорились, не сквернословили, не откладывали важные дела.

Запрещалось давать в долг деньги и угощать чужих вареньем, чтобы не испортить заготовки.

Женщинам не советовали заниматься рукоделием чёрными нитками — можно «запутать» судьбу.

Приметы на 5 августа

Если вечером стелился туман — ждали хорошей погоды назавтра. Громкое уханье филина предвещало похолодание. Много муравьёв у муравейника — к тёплому дню. Направление паутины указывало на перемену погоды: на север — к холоду, на юг — к теплу. Утренняя роса сулила мягкое завершение лета, а дождь указывал на щедрый урожай.

Вывод

Это день, когда труд, забота о близких и уважение к традициям становятся особенно важными. Приметы этого дня не раз подтверждались на практике, а народные запреты напоминают о ценности доброты, щедрости и внимания к деталям.

Ранее мы рассказывали о приметах в день Марии.