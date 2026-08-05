10 гр на ведро — и фитофтороза нет: настоящее спасение для теплицы — 100% без химии

Как защитить посадки от фитофтороза

В августе ногие садоводы сталкиваются с проблемой фитофтороза в теплицах. Это грибковое заболевание характеризуется быстрым распространением и поражением таких культур, как томаты, огурцы, перцы, баклажаны и другие овощи.

Появление фитофтороза связано с созданием благоприятных условий для развития грибка. Оптимальными факторами являются повышенная влажность и умеренные температуры (ниже 26°).

Симптомы фитофторы

На определенной стадии развития заболевания растения покрываются нечеткими коричневыми пятнами, которые быстро распространяются по кустам. Во влажную погоду пораженные листья могут загнивать, тогда как в сухую – высыхают.

Триходерма на страже теплицы

Наиболее эффективным натуральным средством для борьбы с фитофторозом в теплице является раствор триходермы. Максимальная польза от его применения достигается в осенний и весенний периоды, однако он также может быть использован в процессе созревания урожая. При соблюдении регламента применения эффективность средства может достигать 100%.

Ингредиенты

Триходерма порошок — 10 г;

вода — 10 л.

Порядок приготовления и применения:

Растворите 10 г порошка триходермы в 1 литре теплой воды. Тщательно перемешайте. Настаивайте не менее двух часов в теплом, но темном месте. Затем добавьте еще 9 л воды. Рабочий раствор триходермы готов. Его можно применять в течение 6 часов после приготовления.

Прежде чем обрабатывать теплицу рабочим раствором, необходимо разрыхлить почву на глубину 15−20 см. Перед обработкой следует убедиться, что температура воздуха находится в диапазоне от 20 до 28 °C, а влажность не менее 60%. В противном случае эффективность препарата снизится.

Далее опрыскайте раствором триходермы поверхность почвы. Закройте теплицу для создания парникового эффекта. Не открывайте ранее, чем через 2−3 дня.

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