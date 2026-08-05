2 таблетки в августе - огурцы больше не бледные: хватит на салаты и засолки

В середине лета огуречные плети нередко сдают позиции: листовые пластины светлеют, покрываются некротическими точками, завязи осыпаются, а зеленцы вырастают деформированными и с горечью. Бывалые огородники не спешат расстраиваться: продлить сезон помогают средства из домашней аптечки, уверяет агроном Ксения Давыдова. Два недорогих препарата восстанавливают здоровье посадок и усиливают образование плодов.
Аспирин: иммунитет и рост
«Ацетилсалициловая кислота выступает для огурцов в роли натурального фиторегулятора. Она активирует защитные ресурсы, облегчая адаптацию к скачкам температуры, засушливым периодам и повышенной влажности, - комментирует Ксения Давыдова. - Препарат сдерживает активность возбудителей пероноспороза и мучнистой росы».
Компонент будит боковые почки и запускает волну повторного цветения. Положительную динамику вы заметите уже на третьи сутки.
Уголь: детокс корневой системы
Корни часто задыхаются от накопленных токсинов и патогенной микрофлоры в грунте. Угольные таблетки действуют как губка, поглощая ядовитые соединения и блокируя развитие корневых гнилей. Это восстанавливает газообмен и доступность питания для всей надземной части.
Как готовить раствор
Процесс не отнимет много времени:
- Раздавите в порошок 1 таблетку аспирина и 1 таблетку угля;
- Залейте полученную массу стаканом горячей воды (40 градусов), энергично размешайте;
- Добавьте отстоянную теплую воду до отметки 3 литра.
Варианты внесения
Прикорневой полив делайте, если заметили осветление нижних листьев и слежавшийся грунт. Предварительно смочите грядки чистой водой, затем вылейте по 500 мл готового состава под каждый куст. Интервал — две недели.
Опрыскивание по зеленой массе ускоряет формирование завязей.
Жидкость обязательно профильтруйте, обработку проводите в утреннее или вечернее время с периодичностью раз в 10 дней.
ЛиИчный опыт
Корреспондент «Городового» Алина Владимирова испробовала массу дорогих стимуляторов — безрезультатно. Ее мама, заядлая дачница, надоумила использовать сочетание аспирина и угля. Спустя неделю кусты преобразились, наросло множество новых завязей, объем урожая удвоился. Теперь это ее любимый метод поддержки огурцов в конце лета.
Ранее мы рассказывали, как избавиться от корневой гнили у огурцов.