2 таблетки в августе - огурцы больше не бледные: хватит на салаты и засолки

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Чем обработать яблони от плодовой гнили в июле: опрыскиваю этим раствором — и плоды без гнили и червоточин

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Корневая гниль у огурцов — не приговор: окучиваю и проливаю укоренителем — и они оживают, плодоносят до сентября

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1 пакет из морозилки – и огурцы увешаны зеленцами до самых холодов: шпарят плоды как на заводе, пероноспороз обходит стороной

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1 чайная ложка на куст - и огурцы шпарят зеленцы до морозов: забудьте про сухие завязи и горечь

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Лук пролежит до весны без гнили и прорастания: секрет суздальских овощеводов — все дело в свечке и спичках

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