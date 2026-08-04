Секреты Литейного: зачем реставраторы ищут в архивах правильный цвет для чугунных русалок

Литейный мост — один из самых красивых и мистических в Петербурге. Сейчас на нем идет большой ремонт. Городские службы не просто перекладывают асфальт, а возвращают мосту его исторический блеск.
Знаменитые перила: больше, чем просто забор
Главная гордость моста — его чугунные ограждения. Их отлили еще в XIX веке по проекту архитектора Карла Рахау, сообщили в Смольном.
Если присмотреться, на каждой секции можно увидеть целую картину: две русалки держат щит с гербом Петербурга, а их хвосты переплетаются в сложный растительный узор.
Эти перила — признанный памятник архитектуры. Со временем чугун страдает от влаги, соли и пыли, поэтому сейчас их решили капитально отреставрировать.
Как проходит «лечение» чугуна
Работы в самом разгаре. Вот что делают мастера:
- Демонтаж. С моста уже сняли 83 секции — это почти треть всех ограждений.
- Очистка. В специальных мастерских с металла бережно снимают слои старой краски и ржавчины.
- Восстановление. Специалисты ищут трещины и сколы. Если какая-то деталь декора за десятилетия была утеряна, её отливают заново по историческим образцам.
- Покраска. Цвет моста не выбирают случайно. Его подбирают по архивным документам, чтобы он был именно таким, каким его задумывали авторы.
Немного истории: мост-рекордсмен
Мало кто знает, но Литейный мост всегда был «продвинутым». Он стал первым в мире мостом, который осветили электричеством.
В 1879 году здесь установили «свечи Яблочкова» — дуговые лампы. В то время это казалось настоящим чудом, ведь остальной город подсвечивался тусклыми газовыми фонарями.
Кроме того, Литейный мост долгое время считался самым тяжелым в мире по весу своих разводных конструкций.
Когда всё будет готово?
Ремонт идет в несколько этапов, чтобы не перекрывать движение полностью.
- До 14 августа планируют полностью закончить работы на проезжей части. Машины поедут по новому, гладкому асфальту.
- После этого рабочие перейдут на тротуары. Там обновят покрытие, чтобы пешеходам было комфортно гулять.
Совсем скоро обновленный Литейный мост снова предстанет перед нами во всей красе — с чистыми русалками, свежей краской и ровной дорогой.
Наследие города сохраняют не для галочки, а для того, чтобы мы и дальше могли гордиться этой красотой.
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