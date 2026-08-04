Секреты Литейного: зачем реставраторы ищут в архивах правильный цвет для чугунных русалок

Ремонт моста - это не только дороги.

Литейный мост — один из самых красивых и мистических в Петербурге. Сейчас на нем идет большой ремонт. Городские службы не просто перекладывают асфальт, а возвращают мосту его исторический блеск.

Знаменитые перила: больше, чем просто забор

Главная гордость моста — его чугунные ограждения. Их отлили еще в XIX веке по проекту архитектора Карла Рахау, сообщили в Смольном.

Если присмотреться, на каждой секции можно увидеть целую картину: две русалки держат щит с гербом Петербурга, а их хвосты переплетаются в сложный растительный узор.

Эти перила — признанный памятник архитектуры. Со временем чугун страдает от влаги, соли и пыли, поэтому сейчас их решили капитально отреставрировать.

Как проходит «лечение» чугуна

Работы в самом разгаре. Вот что делают мастера:

Демонтаж. С моста уже сняли 83 секции — это почти треть всех ограждений. Очистка. В специальных мастерских с металла бережно снимают слои старой краски и ржавчины. Восстановление. Специалисты ищут трещины и сколы. Если какая-то деталь декора за десятилетия была утеряна, её отливают заново по историческим образцам. Покраска. Цвет моста не выбирают случайно. Его подбирают по архивным документам, чтобы он был именно таким, каким его задумывали авторы.

Немного истории: мост-рекордсмен

Мало кто знает, но Литейный мост всегда был «продвинутым». Он стал первым в мире мостом, который осветили электричеством.

В 1879 году здесь установили «свечи Яблочкова» — дуговые лампы. В то время это казалось настоящим чудом, ведь остальной город подсвечивался тусклыми газовыми фонарями.

Кроме того, Литейный мост долгое время считался самым тяжелым в мире по весу своих разводных конструкций.

Когда всё будет готово?

Ремонт идет в несколько этапов, чтобы не перекрывать движение полностью.

До 14 августа планируют полностью закончить работы на проезжей части. Машины поедут по новому, гладкому асфальту.

планируют полностью закончить работы на проезжей части. Машины поедут по новому, гладкому асфальту. После этого рабочие перейдут на тротуары. Там обновят покрытие, чтобы пешеходам было комфортно гулять.

Совсем скоро обновленный Литейный мост снова предстанет перед нами во всей красе — с чистыми русалками, свежей краской и ровной дорогой.

Наследие города сохраняют не для галочки, а для того, чтобы мы и дальше могли гордиться этой красотой.

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