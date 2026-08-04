Российские деревни, окруженные со всех сторон водой - находятся вдали от цивилизации: как тут живут люди

На территории России есть труднодоступные населенные пункты, которые привлекают многих туристов историей, спокойной атмосферой. Любителям таких мест стоит обязательно побывать на острове Кижи.

Подробнее о деревнях

Первые поселения возникли на острове еще в Х веке. К началу XVI века тут располагалось уже 12 церквей. В этом месте активно развивалась жизнь, ремесленное производство. Раньше здесь производились “кижские ножи”, которые расходились на сотни километров по стране.

Запустение деревень происходило постепенно, но большое влияние оказало строительство плотин на Свири и Беломоро-Балтийского канала. Из-за этого часть поселений ушла под воду. На данный момент сохранились две деревни - Ямка и Васильево.

При посещении населенных пунктов складывается ощущение, что деревянные избы являются музейными экспонатами, но в них до сих пор живут люди. Здесь можно увидеть вспаханные грядки, белье на веревках, лодки возле Онежского озера.

Как тут живут люди

Зимой на острове проживает чуть больше 70 человек. В их число входят не только местные жители, но и сотрудники музея. В летнее время здесь насчитывается до 200 человек.

“Одни следят за состоянием памятников — церквей, часовен, амбаров, мельниц — и реагируют, если протечёт кровля или в одном из домов обнаружится жук-древоточец. Другие в туристический сезон ходят в исторических костюмах, шьют, ткут, вяжут, вырезают из дерева, сеют лён старинным способом и жнут его вручную. Третьи чинят технику, возят грузы, следят за порядком”, - сообщает канал “Путешествия с фотокамерой”.

Как устроены дома

В деревянных домах есть холодильники, стиральные машины, телевизоры, интернет и прочие удобства для нормальной жизни. Электричество здесь проходит по подводному кабелю, который провели в 2009 году. Отопление осуществляется дровами.

Магазины

Продукты поставляются на остров несколько раз в месяц, при этом добраться до материка можно только по воде. Сухопутная дорога появляется лишь зимой, когда замерзает вода. Но даже в таких условиях местные продолжают жить и не задумываются о переезде.

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