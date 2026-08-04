Дневник на вес золота и хитрости с гардеробом: собираем школьника без лишних трат

Подготовка к школе — это всегда небольшой стресс для кошелька и нервной системы. Кажется, что список покупок бесконечный, а цены растут быстрее, чем дети.
К.э.н., доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала "Городовому", как собрать ребенка в школу, не разориться и ничего не забыть.
"Минимальный базовый набор (школьная форма, обувь, рюкзак и базовая канцелярия) обходится родителям в среднем в 16 200 – 20 000 рублей, из них около 70% приходится на одежду, обувь и рюкзак.
По данным ЕМИСС одеть школьника стало дороже: одежда девочек за два года (по сравнению с 2024 годом) подорожала на 4,7%, мальчиков – на 7%", - отмечает эксперт.
База для мальчиков и девочек
Одежда — это самая затратная часть, на которую уходит до 70% всего бюджета.
Для мальчиков стандартный набор включает брюки (лучше брать темные: синие или серые), 4 рубашки и жилет. Пиджак — штука солидная, но часто неудобная. Дети в них потеют и стеснены в движениях.
У девочек в списке: юбка или брюки, 4 блузки и кардиган. На холодное время года обоим полам стоит докупить пару водолазок.
Совет: Вместо жесткого пиджака купите трикотажный жилет или джемпер-«обманку». Выглядит так же строго, но ребенку в нем намного комфортнее, а стоит он в два раза дешевле.
Спортивный вопрос
Для физкультуры понадобится два комплекта обуви: кроссовки для зала (с белой подошвой, чтобы не чертить) и для улицы. Из одежды — футболка и штаны или шорты.
Не берите синтетику, в ней кожа не дышит. Ищите хлопок с небольшим добавлением эластана.
Канцелярия: не покупайте лишнего
На ручки, тетради и прочие мелочи уйдет около 9 500 рублей. В стандартный набор входят:
- 3–5 синих ручек;
- пару простых карандашей;
- линейка, ластик и точилка;
- 10 обычных тетрадей;
- дневник и папка.
"Больше всего подорожали школьные дневники (5–15%), офисная бумага и некоторые принадлежности для творчества (8–10%).
Итого, на общие сборы школьника семья, если бы покупала их в июне, потратила бы 24,8 тысяч рублей, что на 4,7% больше, чем в 2024 году", - говорит Ольга Лебединская.
Как реально сэкономить
- Распродажи. Пик цен — конец августа. В июле или начале августа в магазинах еще есть размеры и действуют скидки до 50%.
- Простая канцелярия. Ручка за 20 рублей пишет не хуже, чем брендовая за 200. Для начальной школы это особенно актуально — дети их постоянно теряют.
- Постепенные закупки. Не обязательно покупать годовой запас тетрадей в августе. Купите минимум на первую четверть, а остальное доберете в октябре, когда ажиотаж спадет и цены упадут.
- Маркетплейсы. Часто на Wildberries или Ozon комплекты из 5–10 тетрадей стоят дешевле, чем поштучно в ближайшем магазине у дома.
Собрать ребенка в школу — задача масштабная, но если подойти к ней с холодным расчетом и без фанатизма, можно сохранить и нервы, и семейный бюджет.
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