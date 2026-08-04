Необычный цвет, который не выгорает на солнце: эта роза подарит вам усладу для глаз – почти не требует ухода

Розы по праву считаются украшением любого сада. Среди множества сортов существуют уникальные экземпляры, выделяющиеся своей необычной эстетикой.
Одним из таких является сорт Коко Локо – роза исключительной красоты, отличающаяся неприхотливостью в уходе. Этот сорт, выведенный в США, быстро завоевал популярность среди ценителей. Принадлежность его к группе флорибунда обеспечивает многократное цветение в течение летнего сезона.
Отличительной особенностью Коко Локо являются бутоны необычной окраски: изначально они имеют оттенок кофе с молоком, который по мере распускания переходит в лавандовый. Цветки устойчивы к воздействию солнечных лучей и осадков. Куст достигает высоты до 90 сантиметров, сохраняя при этом компактную и аккуратную форму.
Этот сорт не требует сложного ухода, однако для успешной зимовки необходимо обеспечить ему укрытие, поскольку его морозостойкость у него средняя.
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