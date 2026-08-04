Поездка в бизнес-классе "Сапсана" - первые впечатления о поезде: стоит ли своих денег

Для тех, кто не готов лишний раз летать из Санкт-Петербурга в Москву, есть отличный способ передвижения - поезд “Сапсан”. В нем представлены как обычные, так и места бизнес-класса.

Автор дзен-канала “Путешествия с фотокамерой” решилась на поездку в бизнес-классе “Сапсана” из-за отсутствия других мест. Она покупала билет за несколько часов до отправления, что на тот момент оказалось ошибкой.

Первые впечатления

Когда девушка села в поезд, то она заметила, что сиденья в экономе и бизнес-классе очень похожи. Однако есть и небольшая разница - расстояние между рядами, натуральный материал кресел.

В самом начале поездки всем пассажирам бизнес-класса выдают тапочки, беруши, маску для сна.

Еда

В бизнес-классе “Сапсана” можно выбрать один вариант блюда из трех: курицу с картошкой, рыбу с рисом и запеканку с говядиной. Еда очень вкусная, при этом ее приносят не в пластиковой посуде, а в керамической. Стол предварительно накрывают салфеткой, предоставляют горячее полотенце для рук.

После еды пассажирам выдают карамельки в жестяной банке, а также предлагают разнообразные напитки. За дополнительную плату здесь можно приобрести мороженое.

Стоит ли своих денег

Поездка в бизнес-классе “Сапсана” обошлась девушке в 12 тысяч рублей. Для нее это стало вынужденной мерой, поэтому целенаправленно рекомендовать бизнес-класс она не будет.

“Четыре часа в обычном «Сапсане» вполне терпимы, там тоже комфортные места. Переплата здесь работает главным образом на кожу кресел, несколько лишних сантиметров для ног и тарелку с включённым обедом. Всё это приятно, но не настолько, чтобы принципиально менять картину”, - сообщает блогер.

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