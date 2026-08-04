327 тысяч за «квадрат» и побег на «вторичку»: как ожидание новых ставок перегрело рынок жилья в Петербурге

Средняя стоимость квартиры в новостройке Петербурга достигла 14,4 млн рублей.

Если вы планировали купить квартиру в Петербурге и ждали, что цены упадут, то есть плохие новости. Июль 2026 года выдался «жарким»: ценники на новостройки подскочили сразу на 8%.

Теперь один «квадрат» в среднем стоит 327 тысяч рублей, сообщают РИА Новости.

Петербург по темпам роста обогнали только Сочи и Махачкала. Но нам от этого не легче: средняя цена за квартиру в городе теперь составляет солидные 14,4 млн рублей.

Почему всё так дорого?

Эксперты выделяют три главные причины, почему рынок так лихорадит:

Страх перед октябрем. Прошли слухи, что в октябре условия по ипотеке для семей с одним ребенком сильно ужесточат. Люди пытаются запрыгнуть в «последний вагон», пока ставки не взлетели. Снижение ключевой ставки. Когда ставка падает, у людей появляется надежда: «Возьму сейчас под высокий процент, а потом рефинансирую под низкий». Это подстегнуло спрос. Отложенный спрос. Те, кто долго копил и сомневался, решили, что дешевле уже точно не будет.

Парадокс: сделок меньше, а ипотек больше

Тут начинается самое интересное. Общее количество договоров на новостройки (ДДУ) немного просело — на 4,4%.

Казалось бы, рынок должен остывать? Но нет. Количество ипотечных сделок при этом выросло на 18%.

Это значит, что людей с «живыми» деньгами почти не осталось. Почти всё, что сейчас покупается, берется в долг у банков на 20–30 лет.

Вторичка становится фаворитом

Пока новостройки дорожают, петербуржцы всё чаще смотрят на готовое жилье, пишет "ДП". И вот почему:

Можно сразу жить. Не надо ждать три года, пока дом достроят.

Не надо ждать три года, пока дом достроят. Всё понятно. Вы видите двор, соседей и реальное состояние стен, а не красивый рендер в буклете.

Вы видите двор, соседей и реальное состояние стен, а не красивый рендер в буклете. Торг уместен. С застройщиком особо не поспоришь, а вот частный продавец, которому срочно нужны деньги, может скинуть пару сотен тысяч.

За полгода в Петербурге купили почти 48 тысяч «вторичек». Это на 4 тысячи больше, чем в прошлом году.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург узаконит уличный арт в первом официальном путеводителе.