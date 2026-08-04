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Переворачивать или нет: как правильно хранить чашки — решаются сразу 4 проблемы

Опубликовано: 4 августа 2026 19:17
 Проверено редакцией
Переворачивать или нет: как правильно хранить чашки — решаются сразу 4 проблемы
Переворачивать или нет: как правильно хранить чашки — решаются сразу 4 проблемы
Городовой ру
Этим вопросом задавался каждый

С чашками связано множество поверий. Принято считать, что их следует хранить в перевернутом виде для привлечения удачи и благополучия в дом. Однако такой метод хранения обоснован не только суевериями.

Все чашки и стаканы рекомендуется хранить исключительно в перевернутом положении. Этому есть несколько практических объяснений.

Во-первых, перевернутые чашки можно штабелировать, что позволяет эффективно использовать пространство на полках. Таким образом, вместо пяти кружек на небольшой полке можно разместить до десяти.

Во-вторых, хранение в перевернутом виде предотвращает образование водных разводов. Вода стекает вниз, не высыхая на стенках и дне кружек, что исключает появление следов.

В-третьих, перевернутый способ хранения более гигиеничен. При обычноме положении в кружке может скапливаться пыль.

В летний период в кружку могут попадать насекомые, такие как комары и мухи. Хранение в перевернутом виде решает эту проблему.

В-четвертых, такой метод хранения предотвращает скопление нежелательных запахов и влаги. При перевертывании емкости вся жидкость стекает, предотвращая появление нежелательных запахов.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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