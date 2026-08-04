В гости к Зощенко: как Петербург отметит день рождения легендарного сатирика

В рамках празднования состоится пешеходная экскурсия.

Михаил Зощенко — человек, который умел смеяться сквозь слезы. Его рассказы читали взахлеб, а фразы моментально разлетались на цитаты.

Литературный музей «XX век» приглашает всех желающих отметить день рождения писателя. Никакой скучной лекции — только прогулки, игры и атмосфера старого Петербурга.

7 августа: гуляем по местам «Серапионовых братьев»

Праздник начнется заранее. В пятницу, 7 августа, пройдет авторская экскурсия «Уважаемые граждане!». Это не просто поход по адресам, а погружение в 1920-е годы.

Вы узнаете:

Где собирались молодые и дерзкие писатели из группы «Серапионовы братья».

Почему Зощенко называли «рыцарем печального образа», хотя его рассказы заставляли людей хохотать до упаду.

Как судьба забросила его на арену цирка и при чем здесь Александр Дюма.

Маршрут пройдет по местам молодости писателя — мимо старых кабаре, кинотеатров и магазинов, которые вдохновляли его на создание тех самых «бытовых» историй.

9 августа: День открытых дверей и квесты

В сам день рождения, 9 августа, музей-квартира на канале Грибоедова, 9 (вход со двора через Малую Конюшенную) открывает двери для всех. Вход будет бесплатным.

С 12:00 до 18:00 здесь будет кипеть жизнь. Организаторы придумали классную игру-квест:

На входе вы получите основу для открытки.

Будете ходить по «станциям» и собирать стикеры с предметами той эпохи.

Попробуете решить шахматные задачи (Зощенко их обожал!).

Сочините свой рассказ в специальной мастерской.

Посмотрите комиксы о жизни знаменитого «Писательского дома».

Для любителей фото подготовят уютную зону в стиле 30-х годов, а на «Стене знакомств» можно будет оставить привет другим гостям.

Почему это место особенное?

Дом №9 по каналу Грибоедова называют «Писательским недоскребом». В разное время здесь жили Николай Заболоцкий, Евгений Шварц и Вениамин Каверин. Это было место удивительной концентрации талантов.

Сам Зощенко прожил здесь долго, но в разных квартирах. Сначала в огромной и роскошной, а после опалы и травли 1946 года — в крошечной двухкомнатной, где сейчас и находится музей.

В его кабинете всё осталось как при жизни: письменный стол, кровать, личные вещи. Там чувствуется не только история литературы, но и история непростого человеческого пути.

Не просто сатирик

Зощенко часто воспринимают как весельчака, но он был глубоким психологом. Он серьезно изучал медицину и психологию, пытаясь понять, как человеку стать счастливым в непростое время.

Поход в его музей — это шанс увидеть писателя с другой стороны: как верного друга и очень честного свидетеля своей эпохи.

Коротко о главном:

7 августа (17:00): Пешеходная экскурсия.

Пешеходная экскурсия. 9 августа (12:00–18:00): Праздник в музее, вход свободный.

Праздник в музее, вход свободный. Где: канал Грибоедова, д. 9 (квартира 119).

Приходите за вдохновением и хорошими историями!

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