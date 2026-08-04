Как съездить в Минск без лишних трат - названы основные лайфхаки: кошелек точно не опустеет

Портал “ПСЖР” дал несколько советов, которые позволят существенно сэкономить на поездке в Минск.
Как бюджетно добраться до города
Самым дешевым способом считается автобус. Если выезжать из Москвы, то билет обойдется всего 2700-3000 рублей. Багаж сюда не входит, поэтому за него придется отдать еще 300 рублей. На втором месте по стоимости идет авиасообщение. Билеты здесь начинаются от 4000 рублей без учета багажа.
Как передвигаться по городу
Для любителей экономить лучше всего рассмотреть общественный транспорт или передвижение пешком. В Минске можно приобрести туристический проездной на три дня, который дает право ездить на троллейбусах, автобусах, метро и трамваях.
Чем заняться в Минске
- Побывать в музеях. Обязательно загляните в национальный художественный музей Беларуси, музей истории Великой Отечественной войны, национальный исторический музей, музей Янки Купалы, музей Якуба Коласа. Цены здесь доступные, поэтому походы по культурным местам могут позволить себе даже самые экономные люди.
- Отправиться гулять пешком. Основные достопримечательности города получится увидеть за 2-3 часа. Обязательно пройдите возле архитектурного ансамбля “Ворота Минска”, площади Независимости, квартала Троицкое предместье, храма святого Симеона и святой Елены.
Где остановиться
“Если вы приезжаете всего на пару дней, лучше выбрать гостиницу ближе к центру: так вы не потратите лишнее время и деньги на перемещения по городу. Это кварталы вокруг Верхнего города, Троицкого предместья, улицы Немига и проспекта Независимости. Если же собираетесь остаться на трое и более суток, можно рассмотреть и спальные районы: Минск-Мир, Уручье, Грушевку, Михалово и другие”, - сообщает источник.
Личный опыт
Когда я приезжаю в Минск, то стараюсь как можно больше ходить пешком. Город очень комфортен для длительных прогулок. В крайних случаях пользуюсь общественным транспортом.
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