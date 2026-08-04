Подкормила розы в августе мощной смесью — и они цветут ярко, пышно, как в июне

Своевременное удаление увядших бутонов и подкормка комплексными удобрениями с микроэлементами — два главных условия для обильного повторного цветения роз.

Повторноцветущие розы радуют глаз до самой осени, но только при условии правильного ухода. Если кусты цветут скудно, на это есть три основные причины: погода, увядшие бутоны и дефицит питания. Влиять на погоду мы не можем, а вот две другие — в наших руках, пишет автор блога "Любимая Дача. Сад и Огород".

Своевременное удаление увядших бутонов

Отцветшие цветы отнимают у растения много сил. Чем раньше их срезать, тем быстрее роза направит энергию на новые бутоны. Срезы делают косыми, чтобы ранки быстрее заживали и на них не задерживалась утренняя роса, которая может спровоцировать гниль.

Чем подкормить для повторного цветения

Часто садоводы ограничиваются калием и фосфором. Да, эти элементы важны, но их недостаточно. За период активного роста и цветения роза расходует магний, бор, железо, цинк, медь и множество других микроэлементов. Без них куст не сможет раскрыть свой потенциал.

Лучший вариант — комплексные удобрения с микроэлементами, где преобладают фосфор и калий. Они стоят дороже обычных, но дают максимальный эффект. Главное, чтобы в составе был полный набор микроэлементов.

Азот — под запретом

С середины июня азотные подкормки исключают. Они провоцируют бурный рост зелёной массы и молодых побегов, которые не успеют окрепнуть к зиме. Это ослабляет куст и снижает морозостойкость.

Личный опыт

Долго не могла понять, почему мои розы, которые так пышно цвели в июне, в августе дают лишь единичные бутоны. Оказалось, я слишком поздно убирала увядшие цветы и подкармливала только калием с фосфором. Когда перешла на комплексное удобрение с микроэлементами, розы преобразились — цветение стало обильнее, а кусты выглядели здоровее. Подкармливаю их по этой схеме каждый год.

Вывод

Чтобы розы радовали обильным цветением до осени, нужно удалять увядшие бутоны, подкармливать комплексными удобрениями с микроэлементами и исключать азот во второй половине лета. Это несложно, но требует внимания.

Ранее мы рассказывали, какие растения посадить для пышного и яркого сада.