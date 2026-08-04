Подкормила розы в августе мощной смесью — и они цветут ярко, пышно, как в июне

Повторноцветущие розы радуют глаз до самой осени, но только при условии правильного ухода. Если кусты цветут скудно, на это есть три основные причины: погода, увядшие бутоны и дефицит питания. Влиять на погоду мы не можем, а вот две другие — в наших руках, пишет автор блога "Любимая Дача. Сад и Огород".
Своевременное удаление увядших бутонов
Отцветшие цветы отнимают у растения много сил. Чем раньше их срезать, тем быстрее роза направит энергию на новые бутоны. Срезы делают косыми, чтобы ранки быстрее заживали и на них не задерживалась утренняя роса, которая может спровоцировать гниль.
Чем подкормить для повторного цветения
Часто садоводы ограничиваются калием и фосфором. Да, эти элементы важны, но их недостаточно. За период активного роста и цветения роза расходует магний, бор, железо, цинк, медь и множество других микроэлементов. Без них куст не сможет раскрыть свой потенциал.
Лучший вариант — комплексные удобрения с микроэлементами, где преобладают фосфор и калий. Они стоят дороже обычных, но дают максимальный эффект. Главное, чтобы в составе был полный набор микроэлементов.
Азот — под запретом
С середины июня азотные подкормки исключают. Они провоцируют бурный рост зелёной массы и молодых побегов, которые не успеют окрепнуть к зиме. Это ослабляет куст и снижает морозостойкость.
Личный опыт
Долго не могла понять, почему мои розы, которые так пышно цвели в июне, в августе дают лишь единичные бутоны. Оказалось, я слишком поздно убирала увядшие цветы и подкармливала только калием с фосфором. Когда перешла на комплексное удобрение с микроэлементами, розы преобразились — цветение стало обильнее, а кусты выглядели здоровее. Подкармливаю их по этой схеме каждый год.
Вывод
Чтобы розы радовали обильным цветением до осени, нужно удалять увядшие бутоны, подкармливать комплексными удобрениями с микроэлементами и исключать азот во второй половине лета. Это несложно, но требует внимания.
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