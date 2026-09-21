Беру пюре и замешиваю тесто: готовлю вкусняшку лучше чебуреков — вся гора разлетается за 1 минуту

Кыстыбый представляет собой традиционное блюдо татарской, башкирской и чувашской кухни, состоящее из пресной лепешки с картофельной начинкой.
Это изделие часто выступает в качестве самостоятельного сытного блюда. Рецепт приготовления предоставлена экспертом канала «Дилетант на кухне».
Ингредиенты для теста:
- молоко — 0,5 стакана;
- сливочное масло — 50 г;
- сахар — 1 ст. ложка;
- соль — 1 ч. ложка;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 2,5 стакана.
Ингредиенты для начинки:
- картофель — 1 кг;
- сливочное масло — 50 г.
Процесс приготовления:
Предварительно отварите картофель в подсоленной воде.
Приготовьте пюре, добавив сливочное масло, и накройте емкость полотенцем.
Разделите тесто на части, раскатайте тонкие лепешки и сделайте на них проколы вилкой.
Обжарьте лепешки, смажьте их маслом и наполните подготовленной картофельной массой. Блюдо готово к подаче.
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