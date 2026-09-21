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Беру пюре и замешиваю тесто: готовлю вкусняшку лучше чебуреков — вся гора разлетается за 1 минуту

Опубликовано: 21 сентября 2026 19:17
 Проверено редакцией
Беру пюре и замешиваю тесто: готовлю вкусняшку лучше чебуреков — вся гора разлетается за 1 минуту
Беру пюре и замешиваю тесто: готовлю вкусняшку лучше чебуреков — вся гора разлетается за 1 минуту
Городовой ру
Как приготовить традиционные татарские лепешки

Кыстыбый представляет собой традиционное блюдо татарской, башкирской и чувашской кухни, состоящее из пресной лепешки с картофельной начинкой.

Это изделие часто выступает в качестве самостоятельного сытного блюда. Рецепт приготовления предоставлена экспертом канала «Дилетант на кухне».

Ингредиенты для теста:

  • молоко — 0,5 стакана;
  • сливочное масло — 50 г;
  • сахар — 1 ст. ложка;
  • соль — 1 ч. ложка;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 2,5 стакана.

Ингредиенты для начинки:

  • картофель — 1 кг;
  • сливочное масло — 50 г.

Процесс приготовления:

Предварительно отварите картофель в подсоленной воде.
Приготовьте пюре, добавив сливочное масло, и накройте емкость полотенцем.

Разделите тесто на части, раскатайте тонкие лепешки и сделайте на них проколы вилкой.

Обжарьте лепешки, смажьте их маслом и наполните подготовленной картофельной массой. Блюдо готово к подаче.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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