О сочности остается только мечтать: названы 5 ингредиентов, портящих даже хороший котлетный фарш

Котлеты являются востребованным мясным блюдом, рецептура которого индивидуальна для каждой семьи. В стремлении достичь идеального результата кулинары часто экспериментируют с составом, однако не все ингредиенты положительно влияют на вкусовые свойства продукта. Ниже приведен перечень из пяти компонентов, не рекомендованных для добавления в мясной фарш.
Свежий хлеб
Данный ингредиент негативно сказывается на сочности изделия. Для достижения оптимальной текстуры рекомендуется использовать предварительно размоченные панировочные сухари.
Молоко
Использование молока препятствует раскрытию естественного вкуса мяса и способствует повышению жесткости фарша. В рецептуре рыбных котлет допустимо применение лимонного сока, использование молока при этом нецелесообразно.
Чистый говяжий фарш
Говядина не является оптимальным сырьем для приготовления мягких котлет, так как делает консистенцию блюда излишне плотной. Для улучшения качественных показателей предпочтительно использовать смесь свиного и куриного фарша.
Избыток специй
Чрезмерное количество добавок перебивает натуральный вкус мяса. Рекомендуется ограничиться использованием соли и черного перца, допуская умеренное применение иных пряностей.
Чеснок
Этот продукт придает блюдам выразительный аромат, однако в рецептуре котлет он не является оптимальным компонентом. Рекомендуем заменить чеснок на обжаренный лук для улучшения вкусовых качеств.
Личный опыт
Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова очень любит котлеты. Однако раньше она допускала ошибку, добавляя в фарш молоко. Котлеты получались жесткими.
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