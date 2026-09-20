О сочности остается только мечтать: названы 5 ингредиентов, портящих даже хороший котлетный фарш

Новости по теме

Не манка и не хлеб: добавляю в фарш этот ингредиент — и котлеты сочные и ароматные

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Не манка и не хлеб: добавила в фарш этот ингредиент — котлеты сочные и ароматные

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Хлеб в фарш - прошлый век: жарю котлеты по Ивлеву - мясистые, сочные, без водянистой жижи

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Не картошка и не хлеб: 1 горсть превратит остатки фарша в целую гору пышных котлет – на все семейство хватит

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Вот почему котлеты в столовых СССР получались такими сочными — секрет в 2 хитростях: без лука и молока

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