Половину деревни в Беларуси можно купить за 9 тысяч рублей: семь домов дешевле аренды однушки у МКАД

Семь пустующих домов почти даром продают в Беларуси

В Гродненской области Беларуси, в деревне Долгая Щучинского района, выставлены на продажу семь пустующих домов. Цена каждого — 45 белорусских рублей (около 1,3 тыс. российских). Весь "комплект" обойдётся примерно в 9 тыс. рублей. Размер участков — от 30 до 60 соток, площадь домов — от 44 до 88 кв. м, Все постройки середины прошлого века. В деталях выгодного предложения и что именно за ним скрывается, разбирался портал всеостройке.рф.

Какие дома продают

Деревня находится в двухстах км от Минска, неподалеку Неман и Липичанская пуща, место очень живописное.

Дом No3 — 88 кв. м, 1964 г., участок 41 сотка, хозпостройки.

Дом No3А — 50 кв. м, 1930 г., участок 30 соток.

Дом No12А — 70 кв. м, 1975 г., участок 50 соток, блоки, кирпичный фронтон.

Дом No15 — 45 кв. м, 1940 г., участок 35 соток, сарай, погреб.

Дом No21 — 44 кв. м, более 100 лет, участок 30 соток, сараи, погреб, колодец.

Дом No43 — 56 кв. м, 1945 г., участок 51 сотка, хутор за лесом, сарай, колодец.

Дом No62 — 60 кв. м, 1956 г., участок 60 соток, в конце деревни.

Почему дома продают так дешево

Такая цена установлена в рамках государственной программы по вовлечению пустующих домов в оборот. Базовая цена — 45 рублей. Если желающих нет, дом продают по этой цене с повышением на 5%. Если претендентов будет несколько, то на объект объявят аукцион. Купить все семь домов сразу нельзя: каждый лот рассматривается отдельно.

Какие еще расходы ожидают покупателя

Покупатель должен понимать, что после приобретения дома по символической цене его ждут куда большие расходы. Ремонт, оформление, возможный снос, экспертная оценка фундамента и крыши, подведение коммуникаций - все за счёт покупателя.

Вывод

Выставленные на торги дома - не готовая дача, а шанс дёшево получить землю и дом под восстановление. Предложение будет интересно тем, кто работает удалённо, хочет развивать агротуризм или иной семейный бизнес. Предложением могут воспользоваться и иностранцы, но сначала необходимо оценить состояние и юридические условия покупки и аренды недвижимости.

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