Рабочая неделя под зонтом: в понедельник Петербург ждут дожди и всего +14…+16° на термометре

День с дождями, вечер с солнцем
Сегодня первая половина дня прошла под аккомпанемент дождей. Небо затянуло плотными тучами, поэтому согреться на улице пока не получится.
Ближе к вечеру фронт сместится дальше. Погода станет более приятной. Наглухо затянутое небо разойдется, и выйдет солнце. Дожди полностью не утихнут, но станут кратковременными, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Сколько градусов на термометре?
Температура воздуха сегодня держится в пределах нормы для этого времени года:
- В Петербурге ожидается от +15 до +17°.
- В Ленинградской области термометры покажут +13…+18°.
Главный минус сегодня — ветер. Он будет юго-западным, со скоростью 5–10 м/с и с ощутимыми порывами. Захватите непродуваемую куртку.
Давление ниже нормы: берегите голову
Атмосферное давление застынет на отметке 752 миллиметра ртутного столба. Для Петербурга это показатель ниже нормы.
Что ждет нас в понедельник?
Рабочая неделя начнется с прохлады. В понедельник снова пройдут дожди. Ночью столбики термометров опустятся до +10…+12°, а днем воздух прогреется максимум до +14…+16°.
Осень постепенно вступает в свои права, так что непромокаемая обувь и горячий чай станут нашими лучшими друзьями.
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