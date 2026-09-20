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Рабочая неделя под зонтом: в понедельник Петербург ждут дожди и всего +14…+16° на термометре

Опубликовано: 20 сентября 2026 15:33
 Проверено редакцией
Рабочая неделя под зонтом: в понедельник Петербург ждут дожди и всего +14…+16° на термометре
Рабочая неделя под зонтом: в понедельник Петербург ждут дожди и всего +14…+16° на термометре
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Сегодня город оказался на пути холодного атмосферного фронта.

День с дождями, вечер с солнцем

Сегодня первая половина дня прошла под аккомпанемент дождей. Небо затянуло плотными тучами, поэтому согреться на улице пока не получится.

Ближе к вечеру фронт сместится дальше. Погода станет более приятной. Наглухо затянутое небо разойдется, и выйдет солнце. Дожди полностью не утихнут, но станут кратковременными, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Сколько градусов на термометре?

Температура воздуха сегодня держится в пределах нормы для этого времени года:

  • В Петербурге ожидается от +15 до +17°.
  • В Ленинградской области термометры покажут +13…+18°.

Главный минус сегодня — ветер. Он будет юго-западным, со скоростью 5–10 м/с и с ощутимыми порывами. Захватите непродуваемую куртку.

Давление ниже нормы: берегите голову

Атмосферное давление застынет на отметке 752 миллиметра ртутного столба. Для Петербурга это показатель ниже нормы.

Что ждет нас в понедельник?

Рабочая неделя начнется с прохлады. В понедельник снова пройдут дожди. Ночью столбики термометров опустятся до +10…+12°, а днем воздух прогреется максимум до +14…+16°.

Осень постепенно вступает в свои права, так что непромокаемая обувь и горячий чай станут нашими лучшими друзьями.

Ранее «Городовой» рассказывал, какой будет погода на новой неделе.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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