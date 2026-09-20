Дачники больше не закатывают дорожки в бетон: собирают за день «садовый конструктор» с маркетплейса — проще и дешевле

Для садовых дорожек начали применять новый материал

Садоводы нашли альтернативу бетонным дорожкам для дачи — модульные плитки с маркетплейса. За день можно собрать аккуратные тропинки практически как конструктор, без раствора и рабочих, пишет StroyDay.

Что это за «конструктор»

Модульные плитки из пластика или резины соединяются замками, как пазл. Для фиксации не требуется никакого клея и бетона. Заказать их можно по запросу «садовые дорожки модульные». В конце сезона покупать их особенно выгодно, многие продавцы снижают цены. Плитка легко собирается и разбирается, а если понадобится перенести дорожку, это делается за минуты.

Как уложить за день

Сначала снимите дёрн на 5–7 см, уберите корни и камни. Выровняйте и утрамбуйте землю. На рыхлой почве добавьте песчаную подушку 5–7 см, пролейте водой и снова утрамбуйте. Постелите геотекстиль с нахлёстом — он сдержит сорняки. Затем соедините модули замками и закрепите края колышками через 50–70 см. Работа занимает один день, и дорожка готова сразу.

Отзывы и лайфхаки садоводов

Покупатели оставляют отзывы на товар:

"Использовал в подвале поверх бетонного пола. Монтируется легко, можно по весне промыть, хотя разбирается довольно хлопотно. Лучше убирать целиком". "Покупала в прошлом году. Перезимовала хорошо. Купила еще одну. Только трава прорастает, лучше стелить агротекстиль".

Совет дачников: на глине и торфе дорожка может просесть, поэтому песчаная подушка обязательна.Для обычных тропинок берите пластиковые решётчатые модули, а у крыльца и бани — резиновые: они мягче и не скользят. Если не хотите покупать геотекстиль, можно использовать плотный картон — он тоже сдержит сорняки на первый сезон.

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