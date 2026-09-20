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Эксперт Колодочкин дал россиянам простой совет, как улучшить 92-й бензин — результат заметите сразу

Опубликовано: 20 сентября 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Эксперт Колодочкин дал россиянам простой совет, как улучшить 92-й бензин — результат заметите сразу
фото Global Look Press
Что делать, если залили бензин в машину, которой он не подходит

Залить в бак 92-й бензин, когда инструкция прямо запрещает это, — ситуация досадная, но поправимая.

Эксперты говорят: проблему можно сгладить без визита в сервис, если знать пару приемов. Главное — не гнать и вовремя разбавить топливо.

Разбавьте высокооктановым

Технический специалист Михаил Колодочкин советует при первой возможности долить в бак 95-й или даже 100-й бензин.

Смешавшись с 92-м, он поднимет октановое число примерно до уровня 96-го — точная цифра зависит от пропорции. Чем выше октан добавленного топлива, тем мягче пройдет нейтрализация.

Как ехать, пока бак не разбавлен

Пока правильного бензина под рукой нет, стиль вождения становится ключевым фактором. Резкие ускорения и интенсивные нажатия на газ только усугубляют ситуацию — мотор работает на грани, риск повреждений растет. Двигаться нужно плавно, чутко прислушиваясь к работе двигателя.

  • держите обороты низкими, избегайте агрессивных разгонов и обгонов;
  • прислушивайтесь к мотору — металлический звон это признак детонации;
  • при подозрительных шумах сразу поезжайте в автосервис на диагностику.

Вывод

Один "неправильный" бак не погубит двигатель, если не усугублять ситуацию агрессивной ездой. Разбавьте топливо высокооктановым, двигайтесь спокойно и следите за звуками. А при малейших подозрениях на детонацию лучше перестраховаться и показаться специалистам.

Мнение россиян

«Залил 92-й вместо 95-го по ошибке — разбавил сотым, мотор работал ровно, проблем не заметил», - рассказал Олег из Питера.

«Услышал звон из-под капота и сразу поехал в сервис — вовремя спохватился, обошлось без последствий», - сообщил Иван из Саранска.

«Долил 95-й поверх 92-го и ехал тихо-мирно, ничего страшного так и не произошло», - поделился Максим из Санкт-Петербурга.

Ранее «Городовой» рассказывал, как заправляться на АЗС по методу «1 плюс 1».

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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