Беру тыкву и за 1 час делаю вкусные и полезные цукаты — дети едят вместо конфет

Цукаты из тыквы — простой способ сохранить урожай и получить полезную замену конфетам.

Тыква — овощ, который часто остаётся недооценённым. Из неё варят кашу, суп, но мало кто задумывается, что из этого оранжевого плода получаются замечательные цукаты. Они напоминают экзотические фрукты, а готовить их просто, пишет кулинарный блогер Наталья Калнина.

Как приготовить цукаты из тыквы

Чтобы приготовить одну порцию цукатов, возьмите 1 кг очищенной тыквы, 500 г сахара и 0,5 ч. л. лимонной кислоты.

Процесс приготовления:

Нарежьте тыкву пластинами толщиной 5–7 мм. Засыпьте сахаром и оставьте на 3–4 часа — за это время она выделит сок. Если тыква суховата, добавьте немного воды. Доведите массу до кипения, проварите 5 минут, затем снимите с огня и выдержите 3–4 часа. Такой цикл повторите четыре раза, пока ломтики не станут прозрачными. После этого откиньте тыкву на дуршлаг, дайте сиропу стечь и разложите кусочки на поддонах сушилки. Сушите при 65 C примерно сутки. Готовые цукаты не должны прилипать к рукам.

Храните их в герметично закрытой посуде.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова готовит такие цукаты не первый год. Она заметила, что из моркови они получаются не хуже, но есть нюансы: морковь плотнее, поэтому нарезать её нужно тоньше — около 3 миллиметров, и варить не четыре, а пять-шесть циклов, чтобы она хорошо пропиталась сиропом. Ещё один совет от Евгении: если после сушки обвалять цукаты в сахарной пудре, они не слипаются и дольше хранятся. Первый раз она сушила в духовке, но там они получаются неравномерно: края подсыхают, а серединка остаётся влажной. Сушилка для овощей и фруктов оказалась удобнее.

Вывод

Цукаты из тыквы — простой способ сохранить урожай и получить полезную замену конфетам. Минимум усилий, максимум удовольствия.

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