Фастфуд за 536 рублей и ужин на 2,5 тысячи: Петербург обогнал Москву по ресторанным чекам

Исследование показало сколько мы тратили на еду этим летом и почему Петербург обогнал Москву по среднему чеку.

Лето — время долгих прогулок, теплых вечеров и, конечно, вкусной еды. Прошедшим летом жители и гости Петербурга себе ни в чем не отказывали.

Банкиры изучили наши траты и выяснили: Северная столица уверенно держится в топе городов, где чаще всего едят вне дома.

Фастфуд: быстро, вкусно и дороже, чем в столице

По количеству покупок в кафе быстрого питания Петербург занял второе место в стране, уступив только Москве. За один перекус петербуржцы отдавали в среднем 536 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка "Русский стандарт".

Интересно, что в Москве чек оказался заметно ниже — всего 400 рублей. А самым дорогим фастфуд неожиданно стал в Казани (549 рублей). В среднем по России чек за год почти не изменился и составил 528 рублей.

Рестораны: гастрономическая столица держит марку

В категории ресторанов Петербург снова на втором месте по числу оплат. Зато по размеру среднего чека наш город легко обновил рекорды среди лидеров.

Санкт-Петербург: 2 521 рубль за визит.

2 521 рубль за визит. Москва: 2 092 рубля.

2 092 рубля. Нижний Новгород: 1 974 рубля.

В целом по стране средний чек в ресторанах замер на отметке в 2 153 рубля. При этом россияне стали ходить в заведения чаще — общее число чеков выросло на 4%.

Высокий чек в Питере объяснить легко. Летом город штурмуют миллионы туристов. Ужин на улице Рубинштейна, Большой Конюшенной или Некрасова — обязательная часть культурной программы.

Гости города приходят в рестораны за атмосферой и пробуют локальную кухню, поэтому и чеки выходят более солидными.

Телефон вместо карты: платим по QR-коду

Еще один тренд этого лета — любовь к Системе быстрых платежей (СБП). Платить телефоном снова стало привычным делом.

В фастфуде по СБП оплачивают уже почти половину всех покупок — 47% (годом ранее было 43%).

по СБП оплачивают уже почти половину всех покупок — (годом ранее было 43%). В ресторанах этот способ используют пока скромнее — 17%. Но динамика впечатляет: еще летом 2025 года через СБП платили всего 6% гостей.

Это просто удобно. Не нужно ждать, пока официант принесет терминал. Отсканировал код на чеке или экране — и готово.

Что в итоге?

Главный вывод этого лета прост. Мы не стали тратить больше денег за один подход — чеки остались на уровне прошлого года. Но ходить в кафе и рестораны мы стали чуть чаще.

А Петербург в очередной раз подтвердил свой статус главной гастрономической столицы страны, где умеют и любят вкусно поесть.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург впервые в истории назовет свой лучший ресторан.