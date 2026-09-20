По две щепотки в лунки в сентябре – и яблони к зиме готовы: заряжаю дерево на мощное плодоношение

В период с конца сентября по начало октября необходимо провести комплексную подготовку яблонь к зимнему сезону.
«Своевременное внесение питательных веществ обеспечит дереву качественную зимовку и оптимальный запас энергии для следующего цикла вегетации», – советует агроном Ксения Давыдова.
Когда нужно вносить удобрения
По мере снижения среднесуточной температуры дерево переходит в состояние покоя, сопровождающееся замедлением сокодвижения. Данный этап является наиболее благоприятным для внесения осенних удобрений.
Как вносить удобоения
Для эффективного усвоения микроэлементов рекомендуется подготовить лунки глубиной 15–20 см по периметру приствольного круга. В них вносится специализированная подкормка, состоящая из смеси борофоски и суперфосфата (по 20 г каждого компонента на лунку), после чего их следует засыпать грунтом и произвести полив.
За зимний период удобрения перейдут в доступную форму, что позволит яблоням своевременно получить необходимые дозы фосфора и прочих минеральных элементов к началу нового сезона.
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