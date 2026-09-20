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Без ручной чистки косточек и варки часами: быстрый рецепт арбузного сока в банках

Опубликовано: 20 сентября 2026 12:47
 Проверено редакцией
Без ручной чистки косточек и варки часами: быстрый рецепт арбузного сока в банках
Без ручной чистки косточек и варки часами: быстрый рецепт арбузного сока в банках
фото: Городовой.ру
Шеф-повар рассказал, как заготовить сок арбуза на зиму.

Лето быстро проходит, но его вкус можно сохранить в банке. Домашний арбузный сок — это отлично освежающий напиток, который легко приготовить своими руками. Никакой сложной техники не потребуется.

Шеф-повар Святослав Спиваков поделился с "Городовым" проверенным рецептом и простыми секретами заготовки.

Готовим арбуз к отжиму

Для начала нужно достать мякоть. Главная проблема здесь — косточки. Удалять их вручную долго и муторно.

Сделайте проще: протрите мякоть через крупнозернистое сито. Косточки останутся в сите, а мякоть уйдет вниз. После этого просто измельчите всё блендером.

  • Сок с мякотью: оставляем всё как есть после блендера.
  • Сок без мякоти: дополнительно процеживаем полученную массу через пару слоев марли.

Пропорции ингредиентов

Из 3 килограммов спелого арбуза выходит примерно 1,5 литра сока.

На 1 литр готового сока вам понадобится:

  • Сахар: 80–100 граммов.
  • Лимонная кислота: 4 грамма (примерно полчайной ложки).

Ориентируйтесь на сам арбуз. Если он попался очень сладкий, сахара можно взять меньше. А если вы вообще не пьете сладкое, сахар можно не добавлять вовсе.

Зачем нужна лимонная кислота?

Лимонка здесь отвечает не только за вкус. В арбузе совсем нет своей кислоты, поэтому без добавления лимонки сок быстро забродит и банки «взорвутся».

Именно лимонная кислота работает как надежный натуральный консервант. Кроме того, она отлично сбивает приторность и делает сок более освежающим.

Пошаговая варка и закатка

  1. Перелейте сок в эмалированную кастрюлю.
  2. Добавьте сахар и лимонную кислоту, хорошо перемешайте.
  3. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения.
  4. Поварите сок буквально 5 минут. Появляющуюся пену снимайте ложкой.
  5. Заранее простерилизуйте банки и крышки.
  6. Разлейте кипящий сок по банкам до самого верха и сразу закатайте.

Переверните банки крышками вниз, укройте теплым пледом или полотенцем и оставьте до полного остывания. Хранить такой сок можно прямо в квартире — в темном кухонном шкафу или кладовке.

Базовый рецепт для любых фруктов

Самое приятное в этом рецепте — его универсальность. По точно такой же схеме можно заготовить сок из чего угодно.

Святослав Спиваков
Святослав Спиваков Шеф-повар

"Также какие ещё соки можно сделать? По количеству ингредиентов всё то же самое, только сам сок надо процедить через марлю. Чтобы весь жмых остался в марле и использовался чистый сок.

Да и на самом деле с любых фруктов можно сделать сок примерно по тому же самому рецепту", - отмечает эксперт.

Ранее «Городовой» рассказывал, как приготовить тыквенный пирог.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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