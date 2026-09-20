Без ручной чистки косточек и варки часами: быстрый рецепт арбузного сока в банках

Лето быстро проходит, но его вкус можно сохранить в банке. Домашний арбузный сок — это отлично освежающий напиток, который легко приготовить своими руками. Никакой сложной техники не потребуется.
Шеф-повар Святослав Спиваков поделился с "Городовым" проверенным рецептом и простыми секретами заготовки.
Готовим арбуз к отжиму
Для начала нужно достать мякоть. Главная проблема здесь — косточки. Удалять их вручную долго и муторно.
Сделайте проще: протрите мякоть через крупнозернистое сито. Косточки останутся в сите, а мякоть уйдет вниз. После этого просто измельчите всё блендером.
- Сок с мякотью: оставляем всё как есть после блендера.
- Сок без мякоти: дополнительно процеживаем полученную массу через пару слоев марли.
Пропорции ингредиентов
Из 3 килограммов спелого арбуза выходит примерно 1,5 литра сока.
На 1 литр готового сока вам понадобится:
- Сахар: 80–100 граммов.
- Лимонная кислота: 4 грамма (примерно полчайной ложки).
Ориентируйтесь на сам арбуз. Если он попался очень сладкий, сахара можно взять меньше. А если вы вообще не пьете сладкое, сахар можно не добавлять вовсе.
Зачем нужна лимонная кислота?
Лимонка здесь отвечает не только за вкус. В арбузе совсем нет своей кислоты, поэтому без добавления лимонки сок быстро забродит и банки «взорвутся».
Именно лимонная кислота работает как надежный натуральный консервант. Кроме того, она отлично сбивает приторность и делает сок более освежающим.
Пошаговая варка и закатка
- Перелейте сок в эмалированную кастрюлю.
- Добавьте сахар и лимонную кислоту, хорошо перемешайте.
- Поставьте на средний огонь и доведите до кипения.
- Поварите сок буквально 5 минут. Появляющуюся пену снимайте ложкой.
- Заранее простерилизуйте банки и крышки.
- Разлейте кипящий сок по банкам до самого верха и сразу закатайте.
Переверните банки крышками вниз, укройте теплым пледом или полотенцем и оставьте до полного остывания. Хранить такой сок можно прямо в квартире — в темном кухонном шкафу или кладовке.
Базовый рецепт для любых фруктов
Самое приятное в этом рецепте — его универсальность. По точно такой же схеме можно заготовить сок из чего угодно.
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