В Петербурге запустили «Озёрную тропу»: новый маршрут от хвойных лесов до побережья

Тропа идеальна для прогулок.

Пешие прогулки за городом стали ещё привлекательнее. В Курортном районе Северной столицы обустроили новое место для отдыха — «Озёрную тропу».

Губернатор Александр Беглов отметил, что теперь в регионе действует восемь экомаршрутов, и каждый из них обладает своей уникальной атмосферой и природным очарованием.

Из лесной чаши к морскому прибою: особенности пути

Главная фишка нового объекта — его транзитный статус. Это первый экологический маршрут, который напрямую связал Санкт-Петербург с Ленинградской областью. Городской отрезок пути растянулся на 14 километров.

Тропа проходит через две известные охраняемые природные зоны: заказники «Озеро Щучье» и «Комаровский берег».

Во время путешествия перед туристами сменяются живописные пейзажи: вековые сосны, чистейшие лесные водоёмы, песчаные дюны и, наконец, бескрайняя панорама Финского залива.

Удобная навигация и секреты древнего ледника

Маршрут спроектирован так, чтобы прогулка была комфортной для людей любого возраста. На труднопроходимых участках уложены деревянные настилы, вдоль всей дистанции установлены информационные указатели и скамейки для отдыха.

Возле «Озера Щучьего» заработал современный визит-центр. Здесь в наглядной и увлекательной форме рассказывают о том, как миллионы лет назад тающий ледник сформировал местный рельеф.

Для гостей проводят интерактивные экскурсии и творческие мастер-классы.

Природа под защитой

Проект реализован в рамках программы «Экологическое благополучие». Его ключевая задача — дать возможность жителям и гостям мегаполиса отдыхать на природе, не разрушая её экосистему.

Деревянные мостки и четко размеченные дорожки направляют поток туристов, предохраняя почву от вытаптывания и сохраняя редкие виды растений.

Полезная информация для путешественников

Доехать до стартовой точки не составит труда. Практичнее всего воспользоваться электричкой с Финляндского вокзала и сойти на станции Комарово или Зеленогорск.

Специальное снаряжение не потребуется. Достаточно надеть надежную и удобную обувь, взять с собой питьевую воду, лёгкий перекус и зарядить смартфон для снимков.

Если 14 километров кажутся слишком большой дистанцией, не обязательно проходить маршрут целиком — можно выбрать любой понравившийся отрезок.

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