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Как собрать семена бархатцев со своих цветов — готовим посевной материал осенью и экономим средства

Опубликовано: 20 сентября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Как собрать семена бархатцев со своих цветов — готовим посевной материал осенью и экономим средства
Как собрать семена бархатцев со своих цветов — готовим посевной материал осенью и экономим средства
Городовой ру
Как собрать семена бархатцев – совет эксперта

Сентябрь является периодом завершения вегетации большинства декоративных культур, когда на смену соцветиям приходят вызревшие семенные коробочки. Этот этап идеален для самостоятельной заготовки посевного материала, что позволит снизить расходы на озеленение в предстоящем сезоне.

Многие неприхотливые растения, включая бархатцы, позволяют без проблем собрать качественные семена.

Когда лучше собирать семена бархатцев

Сбор рекомендуется проводить в утренние часы при сухой ясной погоде для обеспечения длительной сохранности материала. Оптимальная стадия готовности наступает, когда лепестки увядают, а в центре соцветия формируется потемневшая подсохшая коробочка. Полное созревание семян на кусте не является обязательным условием.

Технология хранения семян

Срезанные коробочки следует разместить тонким слоем в сухом проветриваемом помещении для дозаривания, критерием завершения которого служит их растрескивание. После этого семена извлекают, упаковывают в бумажную тару и хранят при комнатной температуре в сухом месте.

Личный опыт

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова каждый год собирает семена бархатцев и существенно экономит на посевном материале.

Ранее мы рассказали, как сохранить до весны луковицы гладиолусов.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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