Синоптики обновили данные: какой будет погода на новой неделе — наступает настоящая осень

Чего ждать в разных уголках страны на следующей неделе

Сентябрь потихоньку напоминает, что осень уже на пороге: в одних регионах небо затянет тучами, а в других ещё по-летнему пригреет солнце. Синоптики обещают довольно контрастную неделю — погода будто разделится на две разные истории.

Что творится в центре и на северо‑западе

В Москве дожди не станут затяжными, но дадут о себе знать в начале и конце недели: в понедельник и пятницу лучше не планировать долгие прогулки без дождевика. Температура стартует с +12...+15, а к выходным уверенно подтянется до +22...+25.

В Петербурге картина похожая: небольшие осадки во второй половине недели, днём +17...+20, но в отдельные дни будет чуть прохладнее.

Юг, Поволжье и Кавказ

На юге сохранится тёплая погода, местами даже по‑летнему жаркая: в Причерноморье обещают +26...+31, на Кавказе и в низовьях крупных рек — +23...+28. Вода в море всё ещё комфортная: у кавказского побережья 23–26 градусов, у Крыма — 22–25.

В Среднем Поволжье дожди задержатся до среды, из‑за чего днём будет не выше +13...+18, а к концу недели воздух прогреется до +20...+25.

Урал, Сибирь и Дальний Восток

На Урале первые дни недели ещё порадуют теплом до +32, но со среды начнёт холодать — прохладные воздушные массы принесут дожди и понижение до +20...+25. В Южной Сибири установится ясная погода, но ночи будут холодными, местами возможны заморозки.

На юге Дальнего Востока преимущественно солнечно, лишь местами пройдут короткие ливни, днём ожидается +20...+25.

Вывод

Неделя получится неоднородной: в центре и на северо‑западе будет влажно и переменчиво, на юге — тепло и приятно, а на Урале и в Сибири начнётся плавный переход к осенней прохладе. Такая погода отлично подходит, чтобы заранее продумать гардероб и не зависеть от капризов природы.

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