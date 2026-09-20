Рису нужна 1 ст. л. — и гарнир получается рассыпчатым: рисинка к рисинке, а не липкая каша

Как сварить рассыпчатый рис

Рассыпчатый рис — желанный гарнир, но получается он не всегда: то зёрна слипаются в ком, то остаются твёрдыми внутри.

Секрет не в хитром ингредиенте, а в простых правилах — от выбора сорта до выдержки под крышкой. Если учесть несколько нюансов, гарнир выйдет идеальным.

Какой сорт выбрать

Для рассыпчатого результата лучше брать длиннозерный рис — например, басмати или жасмин. У них меньше крахмала, поэтому зёрна держат форму и почти не слипаются.

А вот короткозерный сорт изначально более клейкий: он хорош для суши и ризотто, но для простого гарнира не подойдёт.

Промывание: не формальность, а необходимость

Перед варкой рис обязательно промывают в холодной воде. Удобнее делать это в мелком сите, слегка перемешивая зёрна рукой.

Цель — убрать лишний крахмал с поверхности. Достаточно, чтобы вода стала заметно прозрачнее: добиваться идеальной чистоты не нужно.

Главные советы, чтобы рис не превратился в кашу:

соблюдайте пропорции воды по инструкции на упаковке — для разных сортов они отличаются;

не мешайте рис во время варки — так зёрна не повреждаются и не выделяют лишний крахмал;

после выключения огня дайте рису постоять под крышкой 5–10 минут — так он «дойдёт» без лишней влаги.

Тонкости варки

В кастрюлю кладут промытый рис, заливают нужным количеством воды и доводят до кипения. Потом огонь убавляют до минимума, накрывают крышкой и не тревожат блюдо до конца приготовления. Добавление ложки растительного масла помогает зёрнам оставаться рассыпчатыми и придаёт лёгкий аромат.

Личный опыт автора портала «Городовой» Анастасии Чуваковой

Однажды Анастасия взяла обычный круглозерный рис и сварила его по привычному рецепту — получилась вязкая масса. После этого она стала добавлять в рис столовую ложку масла. Теперь рис у неё всегда рассыпчатый — и гости довольны.

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