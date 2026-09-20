Петербуржцы, обновите карты: как изменилось метро и чего ждать дальше

Если вы давно не разглядывали схему метро в вагоне, вас ждет сюрприз. Подземка Петербурга наконец-то сдвинулась с мертвой точки. Появились новые станции, запустилась долгожданная шестая линия, но вместе с этим начались и масштабные ремонты.
Разбираемся, как сегодня устроено метро Петербурга, куда теперь можно доехать без пересадок и почему перед входом стоит зарядить телефон.
Что изменилось: шестая ветка и новые конечные
Сейчас в городе работает 6 линий и 75 станций. Главная новость последних лет — запуск коричневой, Красносельско-Калининской ветки.
Пока на ней всего две станции:
- «Путиловская» — с нее можно пересесть на красную ветку («Кировский завод»).
- «Юго-Западная» — новая конечная. Теперь до знаменитого рынка «Юнона» можно добраться на метро, а не плестись в забитом автобусе.
Изменения есть и на оранжевой ветке. Станция «Спасская» больше не конечная. Поезда уходят дальше — на Васильеский остров, до новой станции «Горный институт». Это сильно облегчило жизнь жителям острова.
Ремонты и ограничения: куда лучше не ехать
Из-за старых эскалаторов городские власти начали массово обновлять станции. Поэтому планируйте маршрут заранее.
Полностью закрыты на реконструкцию:
- «Фрунзенская» — откроется только к лету 2027 года.
- «Парк Победы» — закрыта до конца августа 2027 года.
На других станциях есть ограничения. Например, на «Достоевскую» не попасть по выходным — вестибюль закрыт, переходить приходится через «Владимирскую». А на «Нарвской» и «Чкаловской» по будням ограничивают вход в часы пик, пишет 78.ru.
Планы на будущее: метро в аэропорт и вечная мечта о Кольцевой
Строители обещают не останавливаться. Вот главный график на ближайшие годы:
- 2028–2029 годы: открытие второго выхода «Лиговского проспекта», а также станций «Театральная» (возле Мариинского театра), «Богатырская» и «Каменка».
- 2030 год: коричневая ветка пойдет дальше в центр — появятся станции «Броневая», «Заставская» и «Боровая».
- Метро в «Пулково»: быстро добраться до самолета на метро пока не выйдет. Станцию у аэропорта обещают не раньше 2035 года.
- Кольцевая линия: о ней говорят еще с советских времен. В проекте она есть (на 20 станций), но реальное строительство начнется ближе к 2040–2045 годам.
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