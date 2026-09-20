Беру лаваш и пюре – через 20 минут ставлю на стол ароматный пирог с золотистой корочкой

Рецепты сладкого и сытного пирогов на осень

Осенью часто хочется порадовать близких домашней выпечкой, но времени на сложные пироги нет. Делимся рецептами яблочного перевертыша и пирога из лаваша с картофелем и сыром. Оба готовятся просто, быстро, а вкус всегда радует.

Яблочный перевертыш

Возьмите готовое слоеное тесто (один пласт из пачки 300 г) и разморозьте его. Яблоки нарежьте дольками. На сковороде растопите 2–3 ст. л. сахара с ложкой воды, добавьте сливочное масло и прогрейте. Обжарьте яблоки в карамели. Выложите их в форму кожицей вниз, сверху накройте тестом. Запекайте при 180 C 12–15 минут. Готовый пирог переверните и посыпьте кардамоном или корицей.

Лайфхак для перевертыша: чтобы яблоки не дали много сока и тесто не размокло, посыпьте дольки крахмалом перед выкладкой.

Пирог из лаваша с картофелем и сыром

Подогрейте 300 г картофельного пюре, смешайте со 150 г тертого сыра и зеленью. Возьмите два листа тонкого лаваша. Распределите начинку по лавашу, оставив края, сверните рулет, нарежьте его на небольшие кусочки и плотно уложите в форму для выпечки срезом вверх. Для заливки взбейте яйцо, по 3 ст. л. сметаны и молока, добавьте немного соли. Полейте пирог, посыпьте оставшимся сыром, положите кусочки сливочного масла. Выпекайте 20–25 минут при 190 C до золотистой корочки.

Один из читателей поделился своим рецептом быстрого пирога в комментариях.

"Готовлю яблочный пирог на кефире. Кефир смешиваю с яйцом, Кладу сахар и соль, добавляю муку и немного соды. Добавляю растительное масло. Всё перемешиваю. Тесто готово. Буквально 10 минут уходит. Еще 5 минут нарезаю яблоко дольками и перемешиваю эти дольки с тестом. В смазанный растительным маслом противень закладываю смесь и ставлю в духовку минут на 20-25. То есть минут 40 от силы на всё про всё. Пирог обычно получается очень вкусным, родные сметают тут же".

Ранее Городовой рассказал, как испечь цветаевский пирог.