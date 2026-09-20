Что вас страшит на подсознательном уровне? Выбирайте осенний лист — он даст подсказку

Экспресс-тест покажет, что вас тревожит этой осенью

Осенью многие люди испытывают тревогу. Иногда мы и сами не понимаем, что нас беспокоит. Этот тест поможет заглянуть внутрь. Посмотрите на три осенних листа. Выберите тот, который первым привлёк внимание. Не нужно осмысливать выбор - доверьтесь интуиции.

1. Кленовый лист

Ярко-красный, резной, с острыми лучами. Он выглядит празднично и заметно.

Ваш подсознательный страх: одиночество.

Вы боитесь остаться без поддержки. В глубине души вам важно чувствовать, что рядом есть те, кто поймёт и примет. Внешне вы можете казаться независимым, но внутренне ищете близости. Осознайте этот страх — и вы сможете строить отношения без тревоги.

2. Дубовый лист

Плотный, округлый, с ровными краями. Он выглядит основательно и спокойно.

Ваш подсознательный страх: потеря контроля.

Вы боитесь, что ситуация выйдет из-под контроля. Вам важно планировать, предвидеть, держать всё в руках. Непредсказуемость вас пугает. Этот страх заставляет вас быть собранным, но иногда мешает расслабиться. Учитесь доверять течению жизни хотя бы иногда.

3. Берёзовый лист

Маленький, жёлтый, с тонкими прожилками. Он лёгкий и невесомый.

Ваш подсознательный страх: перемены.

Вы боитесь, что привычный уклад рухнет. Даже если всё не идеально, вы предпочитаете стабильность. Новое пугает неизвестностью. Но именно перемены открывают возможности. Позвольте себе сделать шаг в неизвестность — и страх отступит.

Совет психолога

Страхи есть у каждого. Они не делают нас слабыми — они показывают, куда стоит направить внимание. Признайте свой страх — и он перестанет управлять вами.

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