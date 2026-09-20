Новые правила скоростного режима в России: почему нельзя превышать скорость даже на 1 км/ч

Многие водители незаметно для себя привыкают к превышению скорости: годами ездят чуть быстрее и не получают постановлений — и вот уже знак «30» кажется условностью, а 50 км/ч — нормой.
Но отсутствие штрафа не равно соблюдению ПДД, отмечает источник.
Что говорит закон
Штрафуют по ст. 12.9 КоАП только за превышение более чем на 20 км/ч. Например, за +20–40 км/ч придётся заплатить 750 рублей; дальше санкции жёстче — вплоть до лишения прав. Новые камеры точнее фиксируют скорость, но не меняют порог ответственности.
Когда «разрешённая» скорость опасна
Даже если цифра на знаке в пределах нормы, реальная обстановка может требовать снижения скорости.
Дождь, снег, туман — в таких условиях тормозной путь растёт, а видимость падает. Пункт 10.1 ПДД прямо требует выбирать скорость с учётом ситуации.
Советы, которые реально работают:
- смотрите не только на знак, но и на погоду и трафик;
- держите дистанцию с запасом — это компенсирует внезапное торможение впереди идущей машины;
- в сложных условиях снижайте скорость заранее, не дожидаясь критической ситуации.
Вывод
Скоростной режим — не формальность, а инструмент безопасности. Даже небольшое превышение может стать решающим фактором в аварийной ситуации.
Главное — держать ситуацию под контролем и не полагаться на «а вдруг не оштрафуют».
Мнение россиян
«Думал, 20 лишних километров — это почти ничего, пока не увидел, как резко тормозит машина впереди», - рассказал Игорь Николаевич из Пензы.
«Камеры стали точнее, но я теперь больше боюсь не штрафа, а аварии», - сообщила Ольга из Перми.
«После одного скользкого перекрёстка стараюсь ехать медленнее знака — спокойнее и безопаснее», - поделился Александр из Москвы.
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