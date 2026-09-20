Новые правила скоростного режима в России: почему нельзя превышать скорость даже на 1 км/ч

Когда лишние километры становятся опасными

Многие водители незаметно для себя привыкают к превышению скорости: годами ездят чуть быстрее и не получают постановлений — и вот уже знак «30» кажется условностью, а 50 км/ч — нормой.

Но отсутствие штрафа не равно соблюдению ПДД, отмечает источник.

Что говорит закон

Штрафуют по ст. 12.9 КоАП только за превышение более чем на 20 км/ч. Например, за +20–40 км/ч придётся заплатить 750 рублей; дальше санкции жёстче — вплоть до лишения прав. Новые камеры точнее фиксируют скорость, но не меняют порог ответственности.

Когда «разрешённая» скорость опасна

Даже если цифра на знаке в пределах нормы, реальная обстановка может требовать снижения скорости.

Дождь, снег, туман — в таких условиях тормозной путь растёт, а видимость падает. Пункт 10.1 ПДД прямо требует выбирать скорость с учётом ситуации.

Советы, которые реально работают:

смотрите не только на знак, но и на погоду и трафик;

держите дистанцию с запасом — это компенсирует внезапное торможение впереди идущей машины;

в сложных условиях снижайте скорость заранее, не дожидаясь критической ситуации.

Вывод

Скоростной режим — не формальность, а инструмент безопасности. Даже небольшое превышение может стать решающим фактором в аварийной ситуации.

Главное — держать ситуацию под контролем и не полагаться на «а вдруг не оштрафуют».

Мнение россиян

«Думал, 20 лишних километров — это почти ничего, пока не увидел, как резко тормозит машина впереди», - рассказал Игорь Николаевич из Пензы. «Камеры стали точнее, но я теперь больше боюсь не штрафа, а аварии», - сообщила Ольга из Перми. «После одного скользкого перекрёстка стараюсь ехать медленнее знака — спокойнее и безопаснее», - поделился Александр из Москвы.

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