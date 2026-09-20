Городовой / Новости Петербурга / Новые правила скоростного режима в России: почему нельзя превышать скорость даже на 1 км/ч
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Картофельное пюре получится нежным и воздушным благодаря этому рецепту — секрет раскрыт Новости Петербурга
Окна зимой никогда не заклеиваю: стащила идею у северян — дома тепло даже при лютом морозе Полезное
Картофель не прорастет даже в сыром погребе: с клубнями кладу 1 веточку — пролежат до весны Полезное
Завещание и дарение – в прошлом: как проще и надежнее передать квартиру детям Новости Петербурга
Обязаны ли россияне показывать паспорт по первому требованию: ответ юриста Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Сад-огород Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Новые правила скоростного режима в России: почему нельзя превышать скорость даже на 1 км/ч

Опубликовано: 20 сентября 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Новые правила скоростного режима в России: почему нельзя превышать скорость даже на 1 км/ч
фото Global Look Press
Когда лишние километры становятся опасными

Многие водители незаметно для себя привыкают к превышению скорости: годами ездят чуть быстрее и не получают постановлений — и вот уже знак «30» кажется условностью, а 50 км/ч — нормой.

Но отсутствие штрафа не равно соблюдению ПДД, отмечает источник.

Что говорит закон

Штрафуют по ст. 12.9 КоАП только за превышение более чем на 20 км/ч. Например, за +20–40 км/ч придётся заплатить 750 рублей; дальше санкции жёстче — вплоть до лишения прав. Новые камеры точнее фиксируют скорость, но не меняют порог ответственности.

Когда «разрешённая» скорость опасна

Даже если цифра на знаке в пределах нормы, реальная обстановка может требовать снижения скорости.

Дождь, снег, туман — в таких условиях тормозной путь растёт, а видимость падает. Пункт 10.1 ПДД прямо требует выбирать скорость с учётом ситуации.

Советы, которые реально работают:

  • смотрите не только на знак, но и на погоду и трафик;
  • держите дистанцию с запасом — это компенсирует внезапное торможение впереди идущей машины;
  • в сложных условиях снижайте скорость заранее, не дожидаясь критической ситуации.

Вывод

Скоростной режим — не формальность, а инструмент безопасности. Даже небольшое превышение может стать решающим фактором в аварийной ситуации.

Главное — держать ситуацию под контролем и не полагаться на «а вдруг не оштрафуют».

Мнение россиян

«Думал, 20 лишних километров — это почти ничего, пока не увидел, как резко тормозит машина впереди», - рассказал Игорь Николаевич из Пензы.

«Камеры стали точнее, но я теперь больше боюсь не штрафа, а аварии», - сообщила Ольга из Перми.

«После одного скользкого перекрёстка стараюсь ехать медленнее знака — спокойнее и безопаснее», - поделился Александр из Москвы.

Ранее «Городовой» рассказывал, как заправляться на АЗС по методу «1 плюс 1».

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью