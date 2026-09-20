Обязаны ли россияне показывать паспорт по первому требованию: ответ юриста

В каких случаях допускается не показывать паспорт

Граждане РФ могут не предоставлять свой паспорт по первому требованию, так как в некоторых случаях такая просьба будет являться нарушением прав. Подобной информацией с изданием “Абзац” поделился юрист Александр Манько.

Когда можно не предоставлять паспорт

Не показывать документы можно, например, во время собеседования перед устройством на работу.

Эксперт сообщил, что если сотрудник отдела кадров просит скан паспорта для проверки до оформления договора, то это не является законным действием. Данные паспорта могут потребоваться только в том случае, когда заключается договор. Если документ требуется до этого момента, то происходит нарушение закона “О персональных данных”.

Также документ не следует показывать в школах, детских садах, спа-салонах, фитнес-клубах, бизнес-центрах и автосервисах, сообщает канал "Вести".

Другая ситуация обстоит с медучреждениями, полицией, нотариусами, банками и отелями. В таких местах паспорт придется показать, так как организации обязаны хранить его копию по закону.

Что делать, если просят показать паспорт

При требовании предъявить паспорт в магазине, бизнес-центре и прочих сомнительных местах, необходимо дать уверенный отказ. В этот момент стоит сослаться на закон о защите персональных данных. Можно потребовать конкретный закон или орган, который обязывает вас показать документ.

Также допускается предъявить альтернативу в виде водительского удостоверения, пропуска. Иногда это срабатывает.

Ранее портал “Городовой” рассказал, как изменится проезд в общественном транспорте для россиян.