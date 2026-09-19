Проезд в общественном транспорте меняется: что ждёт пассажиров и кого затронут правила

Как изменятся правила проезда на автобусах, тролейбусах и трамваях

Правила перевозки пассажиров в общественном транспорте продолжают обновляться. Новый порядок будет действовать до 1 сентября 2032 года, при этом он затронет сразу несколько направлений: проезд по льготам, оформление билетов, обязанности перевозчиков, способы оплаты. Изменения будут вводиться постепенно.

Оплата проезда по-новому

Если городской транспорт оснащен нужными устройствами, то появится оплата проезда NFS. Для некоторых городов такой порядок является привычным, так как он был введен ранее. Стоит отметить, что наличная оплата также сохраняется.

Билет по биометрии

Также появится возможность использовать Единую биометрическую систему при оплате проезда. В подобном случае человек сможет оформить билет без телефона, банковских карт, наличных денег, что станет удобным вариантом для тех случаев, когда заняты руки или разряжен смартфон.

Способ оплаты по биометрии будет добровольным, при этом другие методы покупки билета никуда не исчезнут.

Льготный проезд

Теперь проезд по льготам будет проще подтверждать, ведь для этого достаточно использовать платформу “Макс”. Это позволит больше не носить собой стопку документов. Подобная возможность сделает проезд более удобным, ведь документ можно забыть, потерять или не успеть поменять.

Правило для перевозчика

Нововведения затронут и перевозчиков. Теперь они обязаны сообщать пассажиру, за что он платит. Если на маршруте есть несколько тарифов, то эта информация должна обязательно указываться в билете. Правило поможет уменьшить количество претензий и конфликтов, которые обычно возникают из-за недопониманий, сообщает канал "Будни юриста".

Вывод

Обновленные правила поездки будут являться лишь дополнением к существующим, а не их заменой. До 2032 года россияне смогут оплачивать проезд с помощью NFS, биометрии, а также подтверждать право на льготы через платформу “Макс”. Все это сделано для удобства пассажиров. Все нововведения станут вводиться постепенно.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова уже успела испытать на себе оплату проезда NFS. Это невероятно удобно, ведь не приходится лезть в кошелек за мелочью и купюрами. Благодаря такой системе оплата происходит за считанные секунды.

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