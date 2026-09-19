Размешиваю 1 ложку в ведре — и полы сверкают чистотой: ни разводов, ни грязи

Пыль и следы обуви возвращаются на пол почти сразу после уборки, но обычный аптечный глицерин помогает продлить чистоту.

Пыль, шерсть и следы обуви возвращаются на пол почти сразу после уборки — особенно если в доме есть дети или животные. Но если начать добавлять в воду для мытья полов обычный аптечный глицерин, это заметно изменит результат: поверхность дольше остаётся аккуратной, а затраты минимальны.

Почему это работает

Глицерин — вязкое вещество, которое удерживает влагу. При высыхании раствора на покрытии остаётся тончайший слой, из-за чего пол выглядит гладким и слегка блестит. На некоторых поверхностях снижается статическое электричество, поэтому мелкая пыль пристаёт меньше. Правда, ждать универсального антистатического эффекта не стоит: всё зависит от материала пола и концентрации раствора. Это скорее приятный бонус, чем полноценное решение проблемы.

Как приготовить раствор

На ведро тёплой воды (около 5 л) достаточно 1 ст.л. глицерина. Его размешивают и моют пол обычной хорошо отжатой тряпкой или шваброй. Главное — не переборщить, чтобы на поверхности не осталась скользкая плёнка.

Начинать лучше с малой дозы и смотреть на результат. Если после первой уборки блеска недостаточно, в следующий раз можно добавить чуть больше, но при появлении липкости дозировку уменьшают.

Где применять

Раствор подходит для линолеума, некоторых видов ламината и керамической плитки. Универсального рецепта для всех покрытий нет, поэтому сначала проверяют на незаметном участке: поверхность не должна стать липкой, мутной или слишком скользкой.

С натуральным деревом и паркетом нужно быть особенно осторожными — здесь важнее следовать рекомендациям производителя. Если инструкция запрещает добавки, лучше не рисковать: испорченный паркет обойдётся дороже сэкономленного времени.

Некоторые добавляют в воду несколько капель эфирных масел для аромата, но использовать их как замену дезинфицирующим средствам не стоит.

Минусы метода: раствор не удаляет загрязнения — поверхность нужно предварительно вымыть.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова начала добавлять глицерин в воду для мытья полов несколько лет назад и не собирается отказываться от этой привычки. Средство продаётся в аптеке, одной бутылочки хватает надолго, а готовить специальный состав не нужно. После уборки пол выглядит свежее, а между полноценной уборкой дольше сохраняется ощущение порядка. Особенно удобно в прихожей, где покрытие быстро теряет вид.

Вывод

Ложка глицерина на несколько литров воды — недорогой приём, который делает уборку чуть легче. Главное — не превышать дозировку и учитывать особенности конкретного покрытия. Тогда пол будет радовать блеском, а чистота продержится дольше.

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