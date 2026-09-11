Сосновые шишки — не мусор, а золото для дачи: как использовать в быту - 3 лайфхака

Не выбрасывайте шишки: бесплатный дренаж для цветов, защита от мошек и тёплое укрытие для грядок — узнайте, как их использовать.

Осенью в лесу под ногами лежат горы шишек. Многие считают их мусором, но опытные садоводы знают: это ценное сырьё для огорода и комнатных растений. Шишки заменяют покупной керамзит, защищают цветы от мошек, укрывают грядки на зиму и экономят семейный бюджет.

Дренаж для комнатных растений

Главная проблема горшечных цветов — застой воды, из-за которого корни гниют. Обычно на дно кладут керамзит, но он стоит денег. Сухие раскрывшиеся шишки — бесплатная альтернатива. Их укладывают слоем в 2–3 пальца, слегка присыпают землёй и сажают растение. Шишки создают воздушные полости: лишняя влага уходит, корни дышат, земля не закисает. Со временем они перегнивают и становятся дополнительным удобрением.

Защита от мошек и плесени

Чёрные мошки в цветочных горшках заводятся от сырости, и вывести их непросто. Шишки хвойных выделяют смолы и фитонциды, которые подавляют грибок и отпугивают вредителей. Их кладут на поверхность земли вокруг стебля в один слой, слегка вдавливая в грунт. Это мешает мошкам откладывать личинки, предотвращает появление белого налёта от жёсткой воды и не даёт кошкам рыть землю в горшке.

Укрытие грядок на зиму

На даче шишки используют для укрытия многолетних цветов и кустарников. В отличие от листьев и соломы, их не сдувает ветром и не приходится убирать весной. Шишки насыпают вокруг розовых кустов, прикрывают лапником — земля промерзает медленнее, а весной дольше сохраняет влагу. Колючая поверхность становится непреодолимой преградой для слизней и улиток.

Сбор и хранение

Брать нужно только сухие, раскрывшиеся шишки, лежащие на земле, — в них нет избытка смол, они безопасны для корней. Дома их просушивают несколько дней в проветриваемом месте или на батарее. Хранят в картонной коробке на балконе или в сарае — сухие шишки сохраняются годами.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова несколько лет назад случайно увидела, как старый агроном набирает полные вёдра шишек в лесу. Он объяснил, что использует их вместо керамзита и для укрытия роз. Она попробовала — и результат превзошёл ожидания: цветы перестали болеть, мошки исчезли, а весной не пришлось убирать слежавшуюся листву. Теперь каждую осень Евгения собирает шишки и хранит их в сарае. Она рекомендует этот метод всем, кто хочет сэкономить на покупных средствах и защитить растения без химии.

Вывод

Шишки — бесплатный и эффективный материал для дренажа, защиты от вредителей и укрытия растений на зиму. Они заменяют покупной керамзит и химические средства, не требуют затрат и безопасны для здоровья.

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