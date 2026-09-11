Скупаю дешёвые сливы и замораживаю мешками — не на пироги и компоты, делаю изысканную закуску

Что можно сделать из слив - рецепт изысканной закуски

Представьте закуску из мягких слив, внутри которых есть лепестки чеснока и розмарин. Такое блюдо напоминает дорогой деликатес, но на самом деле оно готовится из сезонных продуктов.

Пряную сливу стоит заморозить или заготовить в масле, что позволит зимой добавлять ее в мясо, птицу или использовать для сырной тарелки.

Важно правильно высушить

Если слива высушена правильно, то она не будет ломаться при сгибании. Мякоть должна остаться эластичной. При нажатии на фрукт сок не будет выступать.

Именно на эти признаки следует ориентироваться при приготовлении. Точное время назвать нельзя, так как размер слив может быть разным.

Чеснок вместо косточки

Для приготовления закуски понадобится 1 кг слив, 4 веточки розмарина и 1 головка чеснока.

Плоды вымойте, разделите на две части и извлеките косточки. Чеснок очистите и нарежьте каждый зубчик пластинками. В каждую сливу нужно положить лепесток чеснока и немного розмарина.

Противень застелите пергаментной бумагой, выложите половинки слив. Для этой цели можно использовать и электрическую сушилку.

Сушка в духовке

В духовке установите температуру 80 градусов, поставьте сливы и немного приоткройте дверцу. В этом режиме плоды будут сушиться 4-5 часов. Если выбрать электросушилку, то процесс приготовления займет примерно 10 часов. Важно не допускать момента, когда сливы станут ломкими.

Как хранить закуску

Можно выложить сливы в чистую банку, залить подсолнечным или оливковым маслом. В таком виде закуска будет храниться примерно полгода. После вскрытия банки следует съесть сливы в течение двух недель, сообщает progoroduhta.ru со ссылкой на дзен-канал «Готовим с Калниной Натальей».

Если нужно сохранить сливы на более длительный срок, то разложите их по пакетам, удалите лишний воздух и заморозьте. В таких условиях закуска будет храниться год.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова использует вяленую сливу с чесноком для приготовления курицы. Мясо получается более ароматным и вкусным.

Ранее портал “Городовой” рассказал, как приготовить кетчуп из помидоров и яблок.