Бархатцы вместо навоза: как оживить убитую почву и утроить урожай

Могут ли бархатцы стать полноценным удобрением.

Многие дачники воспринимают бархатцы только как украшение клумб. В конце сезона их безжалостно выдергивают и отправляют в компост или сжигают. Агрономы считают это серьезной ошибкой. Опытные земледельцы используют тагетес как сидерат — и за два года превращают истощенный грунт в рыхлую, плодородную почву. Агроном, выпускница Тимирязевской академии Ксения Давыдова подтверждает эффективность этой методики.

Почему бархатцы называют природным золотом

Зеленая масса тагетеса по питательности сопоставима с внесением нескольких килограммов перепревшего компоста на каждый квадратный метр. Но главная ценность скрыта в корнях. В процессе роста бархатцы выделяют в почву тиофен — органическое соединение, которое подавляет рост пырея и хвоща. Эфирные масла растения создают барьер для нематоды, проволочника и личинок колорадского жука. Грядки проходят фитосанитарную очистку без химии.

Как посеять бархатцы осенью

Сроки . Оптимальное время — с 25 августа по 10 сентября. Сразу после уборки картофеля, лука или чеснока рассыпьте семена по грядке из расчета 10 г на квадратный метр и присыпьте землей не глубже 1 см.

. Оптимальное время — с 25 августа по 10 сентября. Сразу после уборки картофеля, лука или чеснока рассыпьте семена по грядке из расчета 10 г на квадратный метр и присыпьте землей не глубже 1 см. Стимуляция . Полейте посевы раствором осеннего удобрения с фосфором и калием. Фосфор укрепит корни, калий повысит устойчивость к заморозкам.

. Полейте посевы раствором осеннего удобрения с фосфором и калием. Фосфор укрепит корни, калий повысит устойчивость к заморозкам. Уход . Бархатцы растут плотным ковром и сами вытесняют сорняки. Достаточно умеренного полива в засушливую осень.

. Бархатцы растут плотным ковром и сами вытесняют сорняки. Достаточно умеренного полива в засушливую осень. Заделка. В октябре срежьте зелень, измельчите стебли и перекопайте с землей на глубину не более 20–25 см. К маю черви переработают органику в гумус.

Пять способов использовать бархатцы без отходов