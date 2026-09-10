Почему Хюррем похоронена отдельно от Сулеймана: в сериале "Великолепный век" это не объяснили

Хюррем похоронили отдельно от падишаха не просто так - есть причины

Любовь султана Сулеймана и Хюррем обсуждают до сих пор, ведь на основе этого продолжают выпускать книги, снимать сериалы. Хюррем прибыла в гарем обычной наложницей, однако она смогла не только стать матерью шехзаде, но и любимой женой падишаха.

Даже в сериале “Великолепный век” было показано, что Хюррем просила Сулеймана похоронить ее рядом с ним, но в итоге этого так и не произошло. Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо изучить и понять несколько вещей.

Где похоронена султанша

Проводы Хюррем были масштабными, что подчеркивало привязанность падишаха к ней. Султаншу похоронили во дворе мечети Сулеймание. Для Роксоланы построили мавзолей, в котором позже разместили шехзаде Мехмета и Ханым-султан (дочь Хатидже).

Где покоится Сулейман

Через 8 лет после Хюррем умер Сулейман I, который по тому времени прожил долгую жизнь - ему было 72 года. Его похоронили в другом мавзолее, построенном во дворе мечети Сулеймание, сообщает канал "Люблю снимать".

Почему мавзолеи Сулеймана и Хюррем находятся отдельно друг от друга

Так как Хюррем ушла из жизни раньше Сулеймана, то для нее построили отдельный мавзолей. Но для падишаха требовалось особенно роскошное строение, что позволило бы подчеркнуть высокий статус султана. Если бы его разместили в мавзолее Хюррем, то это могло негативно повлиять на образ Сулеймана Великолепного.

Мечта Хюррем смогла бы сбыться только в том случае, если бы она ушла из жизни после Сулеймана. Но история сложилась иначе. Стоит отметить, что мавзолеи султанши и падишаха расположены всего в нескольких метрах друг от друга.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова дважды посещала мечеть Сулеймание, а также была в мавзолеях Сулеймана и Хюррем. Она может согласиться, что место захоронения падишаха смотрится особенно роскошно.

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