Вместо солений готовим "компот": простой рецепт салата на зиму из помидоров и перцев

Салат из томатов и перца

Оригинальным рецептом овощной закрутки с каналом "Едим дома" поделилась одна из читательниц. Она же и дала заготовке, которая никакого отношения к фруктово-ягодному компоту не имеет, такое неожиданное название. В банку закатывают помидоры и болгарский перец, а заливка получается кисло-сладкой, с маслом и укропом. Такие овощи хороши и как самостоятельная закуска, и как добавка в супы.

Возьмите крупные плотные томаты и болгарский перец. Тщательно вымойте овощи. Нарежьте помидоры ровными кольцами по полсантиметра. У перца удалите плодоножку и семена, а мякоть нашинкуйте тонкими кольцами или соломкой. На дно литровой банки уложите три слоя помидорных кружков, затем добавьте слой перца. Чередуйте овощи, пока банка не заполнится почти до горлышка. При желании проложите слои укропом и бросьте несколько горошин чёрного перца.

Осторожно влейте в банку кипяток, но не наполняйте до края. Добавьте 1 ч. л. соли, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. растительного масла и 1 ч. л. уксуса. Накройте банку крышкой и поставьте её в кастрюлю для стерилизации. Налейте в кастрюлю горячую воду примерно до плечиков банки и нагревайте. После прогревания аккуратно вытащите и закатайте.

Читательницам рецепт "компота" показался знакомым.

"Это ведь "Пелагея", как только не назовут теперь старые рецепты. Только лук убрали и вуаля, новый рецепт".

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