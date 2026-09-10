3 бруска дегтярного мыла раскидываю по дому и даче – живу спокойно до весны: совет бабули из деревни

Дегтярное мыло — доступное средство для защиты растений от тли, муравьёв и других вредителей без химии.

Дегтярное мыло с его характерным запахом — неприметный, но полезный помощник на даче. Берёзовый дёготь в его составе отпугивает тлю, муравьёв, трипсов, паутинного клеща, гусениц и других вредителей. Однако просто разложить кубики по участку недостаточно — основной способ применения — мыльный раствор для опрыскивания растений, пишет "Киноафиша".

Как приготовить и использовать раствор

Брусок натирают на тёрке, растворяют в тёплой воде и дают смеси настояться несколько часов. Для профилактики достаточно 80–100 г мыла на 10 литров воды. При сильном заражении концентрацию увеличивают.

Опрыскивают не только верхнюю часть растений, но особенно тщательно обрабатывают нижнюю сторону листьев — там чаще всего прячутся вредители. Работу проводят утром или вечером, когда нет жары и солнца.

Важное ограничение: во время цветения обработку не проводят — резкий запах может отпугнуть пчёл и других опылителей.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова рассказывает: «Пару лет назад на моих розах появилась тля, и я не хотела использовать химию. Вспомнила про дегтярное мыло — приготовила раствор, опрыскала кусты. Через два дня вредителей стало заметно меньше, а через неделю они исчезли совсем». Теперь Евгения держит несколько брусков дегтярного мыла в дачном шкафчике на весь сезон и рекомендует этот метод всем, кто хочет защитить растения без химии.

Вывод

Дегтярное мыло — доступное и безопасное средство для защиты растений от вредителей. Правильно приготовленный раствор эффективно работает при регулярном применении, а главное — не вредит окружающей среде.

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