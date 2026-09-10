Свёклу не варю часами: вот как готовлю овощ — сохраняются все полезные свойства корнеплода

Традиционно процесс варки свеклы занимает от 1,5 до 2 часов. Это довольно утомительно для хозяек, у которых на счету буквально каждая минута. Тем не менее, существует профессиональный метод, позволяющий значительно сократить время приготовления. При этом полностью сохраняется пищевая ценность корнеплода.
Процесс приготовления
Тщательно промойте свеклу и поместите её в емкость с кипящей водой так, чтобы овощ был полностью покрыт жидкостью. Доведите содержимое до кипения и выдержите в течение 30 минут. Затем слейте горячую воду и залейте свеклу ледяной водой на 10–15 минут.
Продукт готов к употреблению. Резкий температурный перепад обеспечивает быструю термическую обработку овоща. Такой лайфхак позволит хозяйкам не стоять часами у плиты, а провести время куда более приятно.
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