Скупаю на Авито советские телевизоры прицепами: внутри старой электроники прячется золото

Какая советская электроника содержит золото

Советские телевизоры “Рекорд”, магнитофоны “Электроника” и радиолы “Симфония” для многих уже давно стали хламом, который теперь лежит в сараях и гаражах. Однако находятся и те люди, для которых старинная техника является настоящей золотой жилой. В промышленности СССР активно использовались драгоценные металлы. Их применяли ради надежности, ведь техника должна была работать десятилетиями. Простые сплавы для этой цели не подходили. Чаще всего советские производители применяли платину и золото.

Что можно найти в советской технике

Максимальную ценность имеют микросхемы серий 133, 150 и 140. Их можно узнать по круглому корпусу из металла, а также двум рядам ножек. Внутри таких серий может находиться подложка из золота. Особенно стоит обратить внимание на модели К140УД7, К140УД8 и К140УД6. Такой товар может оцениваться в десятки тысяч рублей.

Также знающие люди охотятся за транзисторами в корпусах П213-П215 и КТ912, КТ907, КТ902. Искать золотые детали нужно в блоках питания и каскадах усилителя.

Ценность представляют и конденсаторы КМ, которые представляют собой “кирпичики” красно-коричневого, зеленого или коричневого цвета. Во внутренних обкладках конденсаторов есть платина и палладий, которые чаще всего имеют более высокую стоимость, чем золото.

Стоит обратить внимание и на реле серии РПС, РЭС, которые представляют собой галетные переключатели и разъемы с желтыми контактами. В них есть золотое покрытие, сообщает progorod43.ru.

Как извлечь нужные детали

Для этой цели следует отказаться от стандартного паяльника, так как он может повредить структуру металла. Любые детали следует откреплять с помощью кусачек. После этого их можно разделить по типам. Лучше продавать детали радиолюбителям и коллекционерам. В пунктах приема лома вам могут предложить невыгодную цену.

Важное напоминание: не пытайтесь извлечь драгоценные металлы из деталей самостоятельно, так как обычно для этого применяется вредная химия. Проще продать детали, чем потом иметь проблемы со здоровьем.

Вывод

Советскую технику чаще всего нельзя считать рухлядью, ведь для коллекционеров и прочих знающих людей она является “золотой жилой”. В телевизорах и радиоприемниках можно найти детали с драгоценными металлами, после чего продать их по выгодной стоимости.

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